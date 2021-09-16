ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Зенит»Не дотерпели. «Зенит» мог увезти ничью из Лондона — если бы не Лукаку Роберт ЛевандовскиВ роли мальчиков для битья. «Барселона» слишком далека от уровня «Баварии» «Челси» ЛЧ. «Челси» обыграл «Зенит», «Бавария» разгромила «Барселону»
  • 12:37
    • СМИ: У Кумана состоялась напряженная встреча с президентом «Барселоны» после разгрома от «Баварии»
  • 12:15
    • «Идут довольно вяло». В «Миннесоте» рассказали, как продвигаются переговоры с Капризовым
    Все новости спорта

    «Тоттенхэм» проиграет на поле «Ренна»?

    «Ренн» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 2.78) и ставки на Лигу конференций 16 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Ренн Прогнозы на Тоттенхэм
    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Тоттенхэм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Харри Кейн
    Лондонский «Тоттенхэм» сыграет на выезде с французским «Ренном» в рамках первого тура группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 19:45 мск. «Ренн» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Группа G 16 Сентября 2021 года
    Ренн
  • Ренн
    •  Ренн 19:45 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
    •

    «Ренн»

    «Ренн» в заключительном раунде квалификации Лиги конференций легко прошел «Русенборг». Дома французы выиграли 2:0, а в гостях победили норвежцев со счетом 3:1.

    В чемпионате Франции «Ренн» после пяти туров занимает 11-е место. Команда Брюно Женезьо набрала пять очков в первых трех матчах, после чего потерпела два неприятных поражения.

    В минувшее воскресенье «Ренн» проиграл на своем поле «Реймсу» со счетом 0:2. А перед этим было гостевое поражение от «Анже» — тоже 0:2.

    «Ренн» не смог забить только в одном из четырех предыдущих матчей на своем поле.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэму» тоже пришлось играть в квалификации Лиги конференции. И как ни странно, лондонский даже успел немного понервничать.

    «Шпоры проиграли "Пасуш де Феррейра" в гостевом матче со счетом 0:1. Но дома "Тоттенхэм" легко обыграл португальского соперника — 3:0.

    В английской Премьер-лиге у команды Нуну Эшпириту Санту был сказочный старт с трех побед. "Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Сити", "Вулверхэмптон" и "Уотфорд" — всех со счетом 1:0.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Но не так давно произошел казус — "Тоттенхэм" проиграл "Кристал Пэлас", пропустив три безответных мяча.

    Прогноз и ставка

    На "Ренн" можно поставить за 2.78, ничью букмекеры предлагают за 3.34, а победу "Тоттенхэма" — за 2.51.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Дома "Тоттенхэм" в этом турнире обыграет кого угодно, а вот в гостях могут быть проблемы.

    Причина самая банальная — мотивация. Встреча с "Пасуш де Феррейра" в квалификации показала, что в лондонском клубе не очень рады попаданию в Лигу конференций.

    Ставка — победа "Ренна" за 2.78.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал "Ренна" больше 1,5 за 2.71.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Торпедо — Томь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Факел — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Шериф — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бешикташ — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Балтика — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.27
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Суонси — Миллуолл
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сток Сити — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Бирмингем Сити — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.87
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Брюгге — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Интер — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.15
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ренн» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (2.78), статистика, коэффициенты матча 16.09.2021. Прогнозы на футбол. «Тоттенхэм» проиграет на поле «Ренна»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры