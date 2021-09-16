Лондонский «Тоттенхэм» сыграет на выезде с французским «Ренном» в рамках первого тура группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 19:45 мск. «Ренн» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ренн»

«Ренн» в заключительном раунде квалификации Лиги конференций легко прошел «Русенборг». Дома французы выиграли 2:0, а в гостях победили норвежцев со счетом 3:1.

В чемпионате Франции «Ренн» после пяти туров занимает 11-е место. Команда Брюно Женезьо набрала пять очков в первых трех матчах, после чего потерпела два неприятных поражения.

В минувшее воскресенье «Ренн» проиграл на своем поле «Реймсу» со счетом 0:2. А перед этим было гостевое поражение от «Анже» — тоже 0:2.

«Ренн» не смог забить только в одном из четырех предыдущих матчей на своем поле.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэму» тоже пришлось играть в квалификации Лиги конференции. И как ни странно, лондонский даже успел немного понервничать.

«Шпоры проиграли "Пасуш де Феррейра" в гостевом матче со счетом 0:1. Но дома "Тоттенхэм" легко обыграл португальского соперника — 3:0.

В английской Премьер-лиге у команды Нуну Эшпириту Санту был сказочный старт с трех побед. "Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Сити", "Вулверхэмптон" и "Уотфорд" — всех со счетом 1:0.

Все прогнозы на Лигу конференций

Но не так давно произошел казус — "Тоттенхэм" проиграл "Кристал Пэлас", пропустив три безответных мяча.

Прогноз и ставка

На "Ренн" можно поставить за 2.78, ничью букмекеры предлагают за 3.34, а победу "Тоттенхэма" — за 2.51.

Дома "Тоттенхэм" в этом турнире обыграет кого угодно, а вот в гостях могут быть проблемы.

Причина самая банальная — мотивация. Встреча с "Пасуш де Феррейра" в квалификации показала, что в лондонском клубе не очень рады попаданию в Лигу конференций.

Ставка — победа "Ренна" за 2.78.

Также можно рассмотреть ставку на тотал "Ренна" больше 1,5 за 2.71.