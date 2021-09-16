«Динамо» Загреб сыграет на своем поле с «Вест Хэмом» в рамках 1-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 19:45 мск. «Динамо» Загреб — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Загреб

Хорватский чемпион намерен побороться за выход в плей-офф. Для этого динамовцам, несомненно, нужно брать очки на своем поле.

В своем чемпионате команда занимает привычное первое место. В ее активе 16 очков, пусть и отрыв от ближайшего преследователя небольшой.

В своем последнем матче «Динамо» Загреб добыл дежурную победу. Дома команда одолела «Шибеник» (2:0).

Все прогнозы на Лигу Европы

«Динамо» Загреб неплохо смотрится в атаке. Наладилась и игра в обороне, о чем свидетельствуют лишь 5 пропущенных мячей в чемпионате Хорватии.

«Вест Хэм»

Интересно, будут ли англичане играть в Лиге Европы в оптимальном кадровом сочетании. Как правило, клубы с Туманного Альбиона основную ставку делают на АПЛ…

В своем чемпионате команда стартовала на своем уровне. В четырех стартовых турах АПЛ «Вест Хэм» набрал 8 очков, и сейчас пребывает на 8 месте.

В последнем матче «Вест Хэм» не сумел добиться победы. Выездная встреча с «Саутгемптоном» завершилась вничью (0:0).

Вполне возможно, что в Загребе шанс проявить себя получат игроки ротации. Например, украинец Андрей Ярмоленко, засидевшийся на скамейке запасных.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Вест Хэм» за 2.25, на ничью за 3.40, а на «Динамо» Загреб — за 3.10.

Сербы прилично атакуют, да и оборона команды действует вполне надежно.

«Вест Хэм» смотрится сильнее соперника, и даже не в оптимальном кадровом сочетании способен добыть нужный результат .

Англичане демонстрируют качественный уровень игры, к тому же в 4 матчах АПЛ забили уже 10 мячей. Наши прогноз и ставка — Победа «Вест Хэма» с коэффициентом 2.25.