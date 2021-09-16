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    «Вест Хэм» одолеет загребское «Динамо»?

    «Динамо» Загреб — «Вест Хэм». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Лига Европы, 16 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Загреб — «Вест Хэм»
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    Томаш Соучек
    «Динамо» Загреб сыграет на своем поле с «Вест Хэмом» в рамках 1-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 19:45 мск. «Динамо» Загреб — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа H 16 Сентября 2021 года
    Динамо З
  • Загреб
    •  Динамо З 19:45 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
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    «Динамо» Загреб

    Хорватский чемпион намерен побороться за выход в плей-офф. Для этого динамовцам, несомненно, нужно брать очки на своем поле.

    В своем чемпионате команда занимает привычное первое место. В ее активе 16 очков, пусть и отрыв от ближайшего преследователя небольшой.

    В своем последнем матче «Динамо» Загреб добыл дежурную победу. Дома команда одолела «Шибеник» (2:0).

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    «Динамо» Загреб неплохо смотрится в атаке. Наладилась и игра в обороне, о чем свидетельствуют лишь 5 пропущенных мячей в чемпионате Хорватии.

    «Вест Хэм»

    Интересно, будут ли англичане играть в Лиге Европы в оптимальном кадровом сочетании. Как правило, клубы с Туманного Альбиона основную ставку делают на АПЛ…

    В своем чемпионате команда стартовала на своем уровне. В четырех стартовых турах АПЛ «Вест Хэм» набрал 8 очков, и сейчас пребывает на 8 месте.

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  • 13/09/2021

    • В последнем матче «Вест Хэм» не сумел добиться победы. Выездная встреча с «Саутгемптоном» завершилась вничью (0:0).

    Вполне возможно, что в Загребе шанс проявить себя получат игроки ротации. Например, украинец Андрей Ярмоленко, засидевшийся на скамейке запасных.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вест Хэм» за 2.25, на ничью за 3.40, а на «Динамо» Загреб — за 3.10.

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    Сербы прилично атакуют, да и оборона команды действует вполне надежно.

    «Вест Хэм» смотрится сильнее соперника, и даже не в оптимальном кадровом сочетании способен добыть нужный результат.

    Англичане демонстрируют качественный уровень игры, к тому же в 4 матчах АПЛ забили уже 10 мячей. Наши прогноз и ставка — Победа «Вест Хэма» с коэффициентом 2.25.

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    «Динамо» Загреб — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 16.09.2021. Прогнозы на футбол. «Вест Хэм» одолеет загребское «Динамо»?
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