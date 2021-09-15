«Торпедо» сыграет на своем поле с «Томью» в рамках 11-го тура чемпионата России. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 19:00 мск. «Торпедо» — «Томь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

«Торпедо» не отпускает лидерство в ФНЛ. Именно москвичи считаются главным претендентом на повышение в классе.

На текущий момент в активе у команды Александра Бородюка 24 очка. Москвичи опережают идущий следом «Оренбург» на два пункта.

В минувшем туре «Торпедо» потеряло очки. Причем до перерыва команда уступала «Факелу» в два мяча, но во втором тайме вырвало ничью (2:2).

Прогнозы на ФНЛ

Отрадно, что раззабивался Мухаммад Султонов. В его активе уже 5 голов, но главной ударной силой команды, все же, является Амур Калмыков (8 мячей).

«Томь»

Тоимичи, слепленные наспех летом, бьются настолько, насколько могут. Команда готова биться за выживание, и имеет все шансы поднатореть в этом.

На текущий момент «Томь» занимает 14 место с 10 очками в активе. Причем забили томичи всего 10 мячей в 10 матчах, пропустив в свои ворота 14.

В минувшем туре «Томь» уступила молодым краснодарцам (2:1). Что обидно, решающий мяч команда пропустила в самом эндшпиле встречи.

«Томь» не побеждает уже три матча к ряду. К слову, два последних поражения пришлись как раз на выездные поединки.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.37, на ничью за 4.60, а на «Томь» — за 7.80.

Хозяева пытаются оторваться от преследователей, к тому же в кадровом плане выглядят предпочтительнее оппонента .

«Томь» бьется за каждый пункт, но вряд ли устоит перед градом торпедовских атак.

Торпедовцы уверенно движутся в РПЛ, и явно не намерены терять очки на ровном месте. Наши прогноз и ставка — Фора «Торпедо» -1.5 с коэффициентом 2.25.