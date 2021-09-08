Сборная Косово
Косовары едва ли могут претендовать на путевку на Мундиаль. Вероятнее всего, обе первых позиции достанутся более сильным сборным Испании и Швеции.
По итогам пяти сыгранных туров сборная Косово занимает 3 место в турнирной таблице своей отборочной группы. Правда, в активе у команды только 4 очка.
В минувшем туре квалификации сборная Косово не сумела добыть три пункта. Дома косовары подписали мировое соглашение с Грецией (1:1).
С испанцами Косово впервые сошлась в нынешнем отборочном цикле. Вот только та встреча завершилась победой более искушенных в боях пиренейцев (3:1).
Сборная Испании
Нынешний турнир сборная Испании проводит гораздо ниже своих возможностей. Испанцы, конечно, пока лидируют в своей группе, но потенциально их может догнать Швеция.
Сборная Испании в 5 матчах набрала 10 очков. Причем Ферран Торрес и компания настреляли всего 11 мячей. Маловато…
Минувший тур Испания вполне может записать себе в актив. Дома «фурия роха» разнесла в щепки оборону Грузии (4:0).
По всем показателям преимущество гостей не вызывает никаких вопросов. Наверняка испанцы постараются улучшить свою результативность в этом поединке.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Испанию за 1.22, на ничью за 6.42, а на Косово — за 15.00.
Хозяева испытывают трудности с атакой, к тому же не слишком успешно обороняются.
В пользу испанцев говорит их более высокий класс, а также мотивация улучшить свою результативность. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.75 с коэффициентом 2.27.