Косово сыграет на своем поле с Испанией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 21:45 мск. Косово — Испания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Косово

Косовары едва ли могут претендовать на путевку на Мундиаль. Вероятнее всего, обе первых позиции достанутся более сильным сборным Испании и Швеции.

По итогам пяти сыгранных туров сборная Косово занимает 3 место в турнирной таблице своей отборочной группы. Правда, в активе у команды только 4 очка.

В минувшем туре квалификации сборная Косово не сумела добыть три пункта. Дома косовары подписали мировое соглашение с Грецией (1:1).

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С испанцами Косово впервые сошлась в нынешнем отборочном цикле. Вот только та встреча завершилась победой более искушенных в боях пиренейцев (3:1).

Сборная Испании

Нынешний турнир сборная Испании проводит гораздо ниже своих возможностей. Испанцы, конечно, пока лидируют в своей группе, но потенциально их может догнать Швеция.

Сборная Испании в 5 матчах набрала 10 очков. Причем Ферран Торрес и компания настреляли всего 11 мячей. Маловато…

Минувший тур Испания вполне может записать себе в актив. Дома «фурия роха» разнесла в щепки оборону Грузии (4:0).

По всем показателям преимущество гостей не вызывает никаких вопросов. Наверняка испанцы постараются улучшить свою результативность в этом поединке.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Испанию за 1.22, на ничью за 6.42, а на Косово — за 15.00.

Хозяева испытывают трудности с атакой, к тому же не слишком успешно обороняются.

Испания уже растеряла немало очков, так что будет настроена решительно .

В пользу испанцев говорит их более высокий класс, а также мотивация улучшить свою результативность. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.75 с коэффициентом 2.27.