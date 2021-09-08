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    «Фурия роха» оставит голы на второй тайм?

    Косово — Испания. Прогноз, ставка (к. 2.27) на футбол, ЧМ-2022, 8 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Косово — Испания
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    Ферран Торрес
    Косово сыграет на своем поле с Испанией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 21:45 мск. Косово — Испания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа B 08 Сентября 2021 года
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    Сборная Косово

    Косовары едва ли могут претендовать на путевку на Мундиаль. Вероятнее всего, обе первых позиции достанутся более сильным сборным Испании и Швеции.

    По итогам пяти сыгранных туров сборная Косово занимает 3 место в турнирной таблице своей отборочной группы. Правда, в активе у команды только 4 очка.

    В минувшем туре квалификации сборная Косово не сумела добыть три пункта. Дома косовары подписали мировое соглашение с Грецией (1:1).

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    С испанцами Косово впервые сошлась в нынешнем отборочном цикле. Вот только та встреча завершилась победой более искушенных в боях пиренейцев (3:1).

    Сборная Испании

    Нынешний турнир сборная Испании проводит гораздо ниже своих возможностей. Испанцы, конечно, пока лидируют в своей группе, но потенциально их может догнать Швеция.

    Сборная Испании в 5 матчах набрала 10 очков. Причем Ферран Торрес и компания настреляли всего 11 мячей. Маловато…

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    • Минувший тур Испания вполне может записать себе в актив. Дома «фурия роха» разнесла в щепки оборону Грузии (4:0).

    По всем показателям преимущество гостей не вызывает никаких вопросов. Наверняка испанцы постараются улучшить свою результативность в этом поединке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Испанию за 1.22, на ничью за 6.42, а на Косово — за 15.00.

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    Хозяева испытывают трудности с атакой, к тому же не слишком успешно обороняются.

    Испания уже растеряла немало очков, так что будет настроена решительно.

    В пользу испанцев говорит их более высокий класс, а также мотивация улучшить свою результативность. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.75 с коэффициентом 2.27.

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    Косово — Испания: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 08.09.2021. Прогнозы на футбол. «Фурия роха» оставит голы на второй тайм?
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