Сборная Перу будет принимать сборную Венесуэлы в отборочном турнире ЧМ-2022. Матч пройдет 6 сентября на «Национальном стадионе». Начало — в 04:00 мск. Перу — Венесуэла: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Перу

Сборная Перу не может выиграть в четырех матчах подряд. Три из них пришлись на Кубок Америки, где в матче за третье место перуанцы уступили Колумбии (2:3).

В отборе на ЧМ-2022 3 сентября сборная Перу сыграла вничью с командой Уругвая — 1:1.

В целом же дела в квалификации у перуанцев обстоят не лучшим образом — в семи турах команда набрала лишь 5 очков и занимает предпоследнее место. Разница забитых и пропущенных мячей — 7:15. Больше Перу в отборе не пропускает никто.

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Сборная Венесуэлы

Сборная Венесуэлы в этом году еще не побеждала — у команды 3 ничьи и 4 поражения.

В рамках квалификации на ЧМ-2022 Венесуэла в этом году проиграла Боливии (1:3), сыграла вничью с Уругваем (0:0), а также уступила Аргентине (1:3).

В турнирной таблицы квалификации ЧМ-2022 венесуэльская сборная занимает последнее место. После семи игр у нее в активе всего 4 очка. Забито 4 гола, а пропущено 12.

Напомним также, что на Кубке Америки Венесуэла не смогла выйти в плей-офф, заняв пятое место в своей группе. Венесуэльцы набрали лишь 2 очка в четырех играх.

Прогноз и ставка

На победу Перу дается коэффициент 1,64, на победу Венесуэлы — 6,00, на ничью — 3,85.

В пяти последних встречах команд дважды побеждала сборная Перу, еще три матча завершились вничью.

Прогноз и ставка на матч — Перу забьет в первом тайме с коэффициентом 1,81.