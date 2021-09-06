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    Сможет ли Перу забить до перерыва?

    Перу — Венесуэла. Прогноз и ставка на матч квалификации ЧМ-2022 6 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Перу — Венесуэла
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    Луис Адвинкула
    Сборная Перу будет принимать сборную Венесуэлы в отборочном турнире ЧМ-2022. Матч пройдет 6 сентября на «Национальном стадионе». Начало — в 04:00 мск. Перу — Венесуэла: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 06 Сентября 2021 года
    Перу
  • Лима
    •  Перу 04:00 Венесуэла Венесуэла
  • Каракас
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.60
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 6.15
  • Ставка!
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    Сборная Перу

    Сборная Перу не может выиграть в четырех матчах подряд. Три из них пришлись на Кубок Америки, где в матче за третье место перуанцы уступили Колумбии (2:3).

    В отборе на ЧМ-2022 3 сентября сборная Перу сыграла вничью с командой Уругвая — 1:1.

    В целом же дела в квалификации у перуанцев обстоят не лучшим образом — в семи турах команда набрала лишь 5 очков и занимает предпоследнее место. Разница забитых и пропущенных мячей — 7:15. Больше Перу в отборе не пропускает никто.

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    Сборная Венесуэлы

    Сборная Венесуэлы в этом году еще не побеждала — у команды 3 ничьи и 4 поражения.

    В рамках квалификации на ЧМ-2022 Венесуэла в этом году проиграла Боливии (1:3), сыграла вничью с Уругваем (0:0), а также уступила Аргентине (1:3).

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    • В турнирной таблицы квалификации ЧМ-2022 венесуэльская сборная занимает последнее место. После семи игр у нее в активе всего 4 очка. Забито 4 гола, а пропущено 12.

    Напомним также, что на Кубке Америки Венесуэла не смогла выйти в плей-офф, заняв пятое место в своей группе. Венесуэльцы набрали лишь 2 очка в четырех играх.

    Прогноз и ставка

    На победу Перу дается коэффициент 1,64, на победу Венесуэлы — 6,00, на ничью — 3,85.

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    В пяти последних встречах команд дважды побеждала сборная Перу, еще три матча завершились вничью.

    Прогноз и ставка на матч — Перу забьет в первом тайме с коэффициентом 1,81.

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    Перу — Венесуэла: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 06.09.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли Перу забить до перерыва?
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