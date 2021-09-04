4 сентября в пятом туре отборочной компании к ЧМ-2020 сборная Гибралтара дома примет команду Турции. Встреча начнется в 21:45 по мск. Гибралтар — Турция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гибралтар

Сборная Гибралтара — это одна из слабейших команд в Европе. В текущей квалификации она проиграла все четыре матча и плотно засела на дне турнирной таблицы своей отборочной группы.

Начали гибралтарцы текущую компанию с домашнего поражения от Норвегии 0:3. Затем они были разгромлены в гостях Черногорией 1:4, после чего пропустили семь безответных голов от Нидерландов.

Накануне же «футбольный карлик» потерпел выездное фиаско от сборной Латвии со счетом 1:3. Причем смог сравнять результат, а решающие голы пропустил в последней пятиминутке.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Отметим, Гибралтар играет во втором отборочном цикле чемпионатов мира и пока проиграл все 14 матчей. И только три поражения были с разницей менее чем в три мяча.

Турция

Прошедший летом чемпионат Европы сборная Турция провалила, проиграв все три матча в группе с общим счетом 1:8. Она уступила 0:3 Италии, 0:2 Уэльсу и 1:3 Швейцарии.

А вот в отборочном цикле к ЧМ-2020 турки стартовали с домашней победы над Нидерландами со счетом 4:2, а затем они разгромили и команду Норвегию 3:0 в гостях.

Однако после этого «янычары» провели два невзрачных матча и потеряли в них очки. Еще до Евро-2020 они расписали мировую в родных стенах с Латвией 3:3, а несколько дней тому назад также на своей территории не смогли справиться с Черногорией — ничья 2:2.

Стоит отметить, что за 11 последних матчей в отборочных циклах чемпионатов мира сборная Турции потерпела только два поражения и одержала шесть побед.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают значительное преимущество гостям. На победу Турции предлагают — 1.02.

На викторию Гибралтара дают — 186.00, ничья оценена — в 21.00.