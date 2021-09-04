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    «Янычары» уничтожат «карлика» во втором тайме

    Гибралтар — Турция. Прогноз, ставка (к. 1.84) на футбол, отбор ЧМ-2022, 4 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Гибралтар — Турция
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    Юсуф Языджи
    4 сентября в пятом туре отборочной компании к ЧМ-2020 сборная Гибралтара дома примет команду Турции. Встреча начнется в 21:45 по мск. Гибралтар — Турция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G 04 Сентября 2021 года
    Гибралтар
  • ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G
    •  Гибралтар 21:45 Турция Турция
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    Гибралтар

    Сборная Гибралтара — это одна из слабейших команд в Европе. В текущей квалификации она проиграла все четыре матча и плотно засела на дне турнирной таблицы своей отборочной группы.

    Начали гибралтарцы текущую компанию с домашнего поражения от Норвегии 0:3. Затем они были разгромлены в гостях Черногорией 1:4, после чего пропустили семь безответных голов от Нидерландов.

    Накануне же «футбольный карлик» потерпел выездное фиаско от сборной Латвии со счетом 1:3. Причем смог сравнять результат, а решающие голы пропустил в последней пятиминутке.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Отметим, Гибралтар играет во втором отборочном цикле чемпионатов мира и пока проиграл все 14 матчей. И только три поражения были с разницей менее чем в три мяча.

    Турция

    Прошедший летом чемпионат Европы сборная Турция провалила, проиграв все три матча в группе с общим счетом 1:8. Она уступила 0:3 Италии, 0:2 Уэльсу и 1:3 Швейцарии.

    А вот в отборочном цикле к ЧМ-2020 турки стартовали с домашней победы над Нидерландами со счетом 4:2, а затем они разгромили и команду Норвегию 3:0 в гостях.

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    • Однако после этого «янычары» провели два невзрачных матча и потеряли в них очки. Еще до Евро-2020 они расписали мировую в родных стенах с Латвией 3:3, а несколько дней тому назад также на своей территории не смогли справиться с Черногорией — ничья 2:2.

    Стоит отметить, что за 11 последних матчей в отборочных циклах чемпионатов мира сборная Турции потерпела только два поражения и одержала шесть побед.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают значительное преимущество гостям. На победу Турции предлагают — 1.02.

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    На викторию Гибралтара дают — 186.00, ничья оценена — в 21.00.

    Гибралтарцев зачастую хватает на первый тайм, в котором они пропускают не так уж и много, а вот во второй половине игры им уже не хватает сил и выдержки. Поэтому в данном поединке рекомендуем сделать ставку на такой исход — во втором тайме будет забито больше голов, чем в первом.

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    Гибралтар — Турция: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 04.09.2021. Прогнозы на футбол. «Янычары» уничтожат «карлика» во втором тайме
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