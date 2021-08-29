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    Продолжится ли победный старт «Милана»?

    «Милан» — «Кальяри». Прогноз и ставка (к. 2.40) на футбольный матч итальянской Серии А 28 августа 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Кальяри»
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    «Милан» выиграл в первом туре
    Во втором туре чемпионата Италии «Милан» будет принимать «Кальяри». Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 29 августа. Начало встречи — в 21:45 мск. «Милан» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 29 Августа 2021 года
    Милан
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    •  Милан 21:45 Кальяри Кальяри
  • Кальяри
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.50
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    «Милан»

    В прошлом сезоне «Милан» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, намного отстав от лидера, а конкурентов за место в топ-4 опередил совсем незначительно.

    «Россонери» до последнего тура вели борьбу за место в Лиги чемпионов и успешно решили свою задачу, обыграв заключительном игровом дне на выезде «Аталанту» со счетом 1:0.

    В предсезонный период команда Пиоли провела пять товарищеских встреч. В них она по два раза побеждали и играла вничью, а также в серии пенальти потерпел поражение от «Валенсии».

    Все прогнозы на Серию А

    В стартовом туре коллектив победил на выезде «Сампдорию» (1:0) с минимальным счетом.

    «Кальяри»

    В прошлом розыгрыше Серии А «Кальяри» финишировал на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 37 очков и опередил зону вылета всего лишь на четыре балла.

    В конце минувшего чемпионата клуб из Сардинии выиграл четыре из восьми последних матчей, проиграв лишь раз в этом отрезке и две игры свел мировыми исходами.

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  • 20/07/2021

    • Ранее «Кальяри» провел свой первый официальный матч в новом сезоне, обыграв «Пизу» в Кубке Италии со счетом 3:1, забив еще до перерыва три безответных мяча.

    В первом туре Серии А сардинцы на своем поле сыграли вничью со «Специей» (2:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

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    Успех гостей оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,50.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,40.

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    «Милан» — «Кальяри»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 29.08.2021. Прогнозы на футбол. Продолжится ли победный старт «Милана»?
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