«Милан»
В прошлом сезоне «Милан» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, намного отстав от лидера, а конкурентов за место в топ-4 опередил совсем незначительно.
«Россонери» до последнего тура вели борьбу за место в Лиги чемпионов и успешно решили свою задачу, обыграв заключительном игровом дне на выезде «Аталанту» со счетом 1:0.
В предсезонный период команда Пиоли провела пять товарищеских встреч. В них она по два раза побеждали и играла вничью, а также в серии пенальти потерпел поражение от «Валенсии».
В стартовом туре коллектив победил на выезде «Сампдорию» (1:0) с минимальным счетом.
«Кальяри»
В прошлом розыгрыше Серии А «Кальяри» финишировал на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 37 очков и опередил зону вылета всего лишь на четыре балла.
В конце минувшего чемпионата клуб из Сардинии выиграл четыре из восьми последних матчей, проиграв лишь раз в этом отрезке и две игры свел мировыми исходами.
Ранее «Кальяри» провел свой первый официальный матч в новом сезоне, обыграв «Пизу» в Кубке Италии со счетом 3:1, забив еще до перерыва три безответных мяча.
В первом туре Серии А сардинцы на своем поле сыграли вничью со «Специей» (2:2).
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.
Успех гостей оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,50.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,40.