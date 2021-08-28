«Аталанта»
Команда из Бергамо провела пять матчей предсезонки, в двух из которых победила. В дебютной товарищеской встрече «Аталанта» сыграла вничью с «Маккаби Бней Раина» (1:1).
Первую победу в контрольном матче подопечные Джана Пьеро Гасперини добыли в противостоянии с «Порденоне» (2:1). А затем было поражение от «Вест Хэма» (0:2).
В следующем товарняке «Аталанта» покуражилась, разгромив «Алессандрию» (7:1). А финальную встречу предсезонки бергамаски слили «Ювентусу» (1:3).
Серию А «Аталанта» начала на чужом поле. На «Олимпико» она вырвала победу над «Торино» на 93-й минуте (1:1). Сейчас «провинциалы» идут седьмыми в таблице.
«Болонья»
Футбольная команда из одноименного города поучаствовала в шести товарищеских играх (3 победы, 3 поражения). Началась предсезонка с разгрома «Баньолезе» (6:1).
Во втором поединке «Болонья» более скромно обошлась с «Фералписало» (1:0), после чего коллектив Синиши Михайловича проиграл «Боруссии» Д (0:3) и «Ливерпулю» в матчах одного дня разными составами (0:2, 0:1).
В последней встрече красно-синие прихлопнули «Порденоне» (4:2). В новый сезон парни Михайловича влились неудачно, вылетев из Кубка Италии от «Тернаны» (4:5).
В первом туре Серии А «Болонья» сыграла с «Салернитаной» — новичком чемпионата. Противостояние закончилось победой ребят Синиши — 3:2. В таблице команда пятая.
Прогноз и ставка
Победа «Аталанты» оценивается в 1.37, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.80, а на победу «Болоньи» — 8.30.
Две официальных встречи и предсезонка показали, что у «Болоньи» в обороне иногда может быть катастрофа.
Но в матче с топовым соперником