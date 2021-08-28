Во втором туре чемпионата Италии «Аталанта» будет принимать «Болонью». Матч пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» 28 августа. Начало встречи — в 19:30 мск. «Аталанта» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

Команда из Бергамо провела пять матчей предсезонки, в двух из которых победила. В дебютной товарищеской встрече «Аталанта» сыграла вничью с «Маккаби Бней Раина» (1:1).

Первую победу в контрольном матче подопечные Джана Пьеро Гасперини добыли в противостоянии с «Порденоне» (2:1). А затем было поражение от «Вест Хэма» (0:2).

В следующем товарняке «Аталанта» покуражилась, разгромив «Алессандрию» (7:1). А финальную встречу предсезонки бергамаски слили «Ювентусу» (1:3).

Все прогнозы на Серию А

Серию А «Аталанта» начала на чужом поле. На «Олимпико» она вырвала победу над «Торино» на 93-й минуте (1:1). Сейчас «провинциалы» идут седьмыми в таблице.

«Болонья»

Футбольная команда из одноименного города поучаствовала в шести товарищеских играх (3 победы, 3 поражения). Началась предсезонка с разгрома «Баньолезе» (6:1).

Во втором поединке «Болонья» более скромно обошлась с «Фералписало» (1:0), после чего коллектив Синиши Михайловича проиграл «Боруссии» Д (0:3) и «Ливерпулю» в матчах одного дня разными составами (0:2, 0:1).

В последней встрече красно-синие прихлопнули «Порденоне» (4:2). В новый сезон парни Михайловича влились неудачно, вылетев из Кубка Италии от «Тернаны» (4:5).

В первом туре Серии А «Болонья» сыграла с «Салернитаной» — новичком чемпионата. Противостояние закончилось победой ребят Синиши — 3:2. В таблице команда пятая.

Прогноз и ставка

Победа «Аталанты» оценивается в 1.37, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.80, а на победу «Болоньи» — 8.30.

Две официальных встречи и предсезонка показали, что у «Болоньи» в обороне иногда может быть катастрофа.