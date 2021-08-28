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    «Болонья» создаст проблемы «Аталанте»?

    «Аталанта» — «Болонья». Прогноз и ставка (к. 2.00) на футбольный матч итальянской Серии А 28 августа 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Болонья»
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    Луис Мурьель
    Во втором туре чемпионата Италии «Аталанта» будет принимать «Болонью». Матч пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» 28 августа. Начало встречи — в 19:30 мск. «Аталанта» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 28 Августа 2021 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 19:30 Болонья Болонья
  • Болонья
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    Коэффициенты на матч
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    «Аталанта»

    Команда из Бергамо провела пять матчей предсезонки, в двух из которых победила. В дебютной товарищеской встрече «Аталанта» сыграла вничью с «Маккаби Бней Раина» (1:1).

    Первую победу в контрольном матче подопечные Джана Пьеро Гасперини добыли в противостоянии с «Порденоне» (2:1). А затем было поражение от «Вест Хэма» (0:2).

    В следующем товарняке «Аталанта» покуражилась, разгромив «Алессандрию» (7:1). А финальную встречу предсезонки бергамаски слили «Ювентусу» (1:3).

    Все прогнозы на Серию А

    Серию А «Аталанта» начала на чужом поле. На «Олимпико» она вырвала победу над «Торино» на 93-й минуте (1:1). Сейчас «провинциалы» идут седьмыми в таблице.

    «Болонья»

    Футбольная команда из одноименного города поучаствовала в шести товарищеских играх (3 победы, 3 поражения). Началась предсезонка с разгрома «Баньолезе» (6:1).

    Во втором поединке «Болонья» более скромно обошлась с «Фералписало» (1:0), после чего коллектив Синиши Михайловича проиграл «Боруссии» Д (0:3) и «Ливерпулю» в матчах одного дня разными составами (0:2, 0:1).

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    • В последней встрече красно-синие прихлопнули «Порденоне» (4:2). В новый сезон парни Михайловича влились неудачно, вылетев из Кубка Италии от «Тернаны» (4:5).

    В первом туре Серии А «Болонья» сыграла с «Салернитаной» — новичком чемпионата. Противостояние закончилось победой ребят Синиши — 3:2. В таблице команда пятая.

    Прогноз и ставка

    Победа «Аталанты» оценивается в 1.37, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.80, а на победу «Болоньи» — 8.30.

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    Две официальных встречи и предсезонка показали, что у «Болоньи» в обороне иногда может быть катастрофа.

    Но в матче с топовым соперником команда Михайловича станет внимательнее. Наши прогноз и ставка — «Болонья» не проиграет в первом тайме за 2.00.

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    «Аталанта» — «Болонья»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 28.08.2021. Прогнозы на футбол. «Болонья» создаст проблемы «Аталанте»?
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