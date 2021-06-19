Сборная Аргентины сыграет с командой Уругвая в рамках второго тура группового этапа Кубка Америки. Матч пройдет в Бразилии, начало — в 03:00 мск Аргентина — Уругвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Аргентина

Сборная Аргентины стартовала на Кубке Америки матчем против Чили. Впечатлить не получилось — ничья 1:1.

Единственный гол в составе аргентинцев забил Лионель Месси шикарным ударом со штрафного. И это лучшее, что можно вспомнить об Аргентине в предыдущем матче. Больше запомнилось лазерное шоу перед игрой в память о легендарном Диего Марадоне.

¡GRACIAS, DIEGO! 🙏

Emotivo homenaje al astro Diego Armando Maradona 🇦🇷 en la CONMEBOL #CopaAmérica 🏆

¡Eterno 🔟!#VibraElContinente pic.twitter.com/vHKGeXugKm — Copa América (@CopaAmerica) June 14, 2021

Заметного преимущества у команды Месси не было. И пока что сложно представить, что эта Аргентина станет главным конкурентом Бразилии, которая продолжает коллекционировать победы.

В начале июня аргентинцы провели два матча в отборе на ЧМ-2022. Сначала была ничья с Чили (тоже 1:1), а потом — с Колумбией (2:2).

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Аргентина одержала только одну победу в пяти предыдущих матчах.

Уругвай

Тем временем для сборной Перу предстоящий матч будет первым на текущем турнире. Поскольку в каждой группе на этот раз по пять команд, двум сборным придется стартовать позже остальных.

На Кубок Америки главный тренер уругвайцев Оскар Табарес собрал сильнейший состав, в котором оказались и Луис Суарес, и Эдинсон Кавани.

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Но до сих пор Уругвай не впечатлял. В начале месяца команда провела два слабых матча в отборе на ЧМ-2022. Встречи с Парагваем и Венесуэлой завершились вничью 0:0.

Сборная Уругвая, как и Аргентина, в пяти предыдущих матчах одержала только одну победу.

Прогноз и ставка

На Аргентину в этом матче можно поставить за 2.09, ничью букмекеры предлагают за 3.32, а победу Уругвая — за 3.70.

Судя по всему, будет много борьбы и суеты и очень мало конструктивных действий. Не исключено, что встреча завершится вничью.

Но мы все-таки не можем не учитывать фактор Месси. Этот человек в любой момент может придумать что-то гениальное.

Ставка — победа Аргентины или ничья + тотал матча меньше 2,5 за 2.04. Учитывая беззубость уругвайского нападения в недавних матчах, маловероятно, что предстоящая игра будет результативной.