13 июня в американской Атланте сборная Мексики сыграет с национальной командой Гондураса в контрольном поединке. Стартовый свисток прозвучит в 02:30 по мск. Мексика — Гондурас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мексика

Накануне сборная Мексика приняла участие в финальной части Лиги наций КОНКАКАФ, заняв там второе место. На стадии полуфинала турнира она по пенальти прошла Коста-Рику.

А в решающем матче «трехцветные» потерпели фиаско от команды США, проиграв со счетом 2:3 по итогам овертайма. При этом они не забили 11-метровый на 123-й минуте встречи.

Помимо этих игр мексиканцы также в этом году провели еще три контрольных поединка. В марте они сперва уступили Мексике 0:1 и обыграли с таким же счетом Коста-Рику, а в конце мая одолели 2:1 Исландию.

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Отметим, что за последние 15 встреч с учетом только основного времени Мексика уступила всего раз, еще 11 встреч она выиграла и три поединка свела вничью.

Гондурас

Сборная Гондураса также приняла участие в финальной части Лиги наций КОНКАКАФ, выиграв по ее итогам только бронзовые награды.

На полуфинальной стадии соревнования «катрахос» уступили команде США со счетом 0:1, а в поединке за третье место в серии послематчевых пенальти справились с Коста-Рикой.

Перед этим турниром гондурасцы еще в марте провели два спарринга, в которых потерпели поражение от Гватемалы 1:2 и расписали мировую со сборной Белоруссии со счетом 1:1.

Если брать во внимание только основное время, то сейчас у Гондураса 6-матчевая безвыигрышная серия, где он поровну поделил поражения и ничейные исходы.

Последний раз эти команды играли между собой в 2017 году. И тогда Гондурас дома победил 3:2, а перед этим дважды выиграла Мексика — 3:0 и 1:0.

Прогноз и ставка на Мексика — Гондурас

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Мексики предлагают — 1.55.

На викторию Гондураса дают — 5.70, ничья оценена — в 4.24.

После неудачи в Лиге наций мексиканцы наверняка будут настроены реабилитироваться. Прогнозируем в этом поединке викторию Мексики с разницей в несколько мячей.