«Астана»
«Астана» после 14 проведенных встреч имеет в своем активе 34 очка, с которыми разместилась на первой позиции в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на три балла.
Коллектив из Нур-Султана пока в текущем первенстве еще
К данному поединку «желто-голубые» подходят с серией из двух ничьих, расписав за этот период домашнюю мировую с «Кайратом» 1:1 и выездную с «Каспием» из Актау 2:2.
Перед этим у «Астаны» была 9-матчевая победная серия. На своем поле она в этом чемпионате добилась пяти викторий и раз сыграла вничью, разница мячей — 14:4.
«Тобол»
По итогам 12 туров «Тобол» находится на второй позиции в чемпионате Казахстана, имея на своем счету 31 балл, уступая три пункта лидеру. Отметим, что у него самая надежная оборона — всего восемь пропущенных мячей.
Стартовали в текущем первенстве костанайцы с 7-матчевой беспроигрышной серии, в которой добились трех мировых и четыре игры выиграли. При этом в победных поединках они не пропускали.
В восьмом туре «комбайнеры»
К данному матчу «Тобол» подходит с серией из трех викторий подряд, где он дома одолел «Кызыл-Жар» 2:0 и«Актобе» 2:1, а также в гостях переиграл карагандинский «Шахтер» 3:0.
В первом круге эти команды сыграли вничью 1:1, а в прошлом сезоне они обменялись домашними победами — 1:0 и 0:2.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Тобола» предлагают — 1.93.
На викторию «Тобола» дают — 3.82, ничья оценена — в 3.50.
Вполне возможно, что поединок двух лидеров казахского первенства победителя не выявит. Так что ставим в этой игре на ничью.