13 июня в рамках 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу «Астана» в Нур-Султане сыграет с «Тоболом». Поединок начнется в 16:00 по мск. «Астана» — «Тобол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астана»

«Астана» после 14 проведенных встреч имеет в своем активе 34 очка, с которыми разместилась на первой позиции в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на три балла.

Коллектив из Нур-Султана пока в текущем первенстве еще не знал горечи поражений , выиграв десять встреч при четырех мировых результатах. У него самая высокая результативность — 32 забитых мяча, пропустил 12 голов.

К данному поединку «желто-голубые» подходят с серией из двух ничьих, расписав за этот период домашнюю мировую с «Кайратом» 1:1 и выездную с «Каспием» из Актау 2:2.

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Перед этим у «Астаны» была 9-матчевая победная серия. На своем поле она в этом чемпионате добилась пяти викторий и раз сыграла вничью, разница мячей — 14:4.

«Тобол»

По итогам 12 туров «Тобол» находится на второй позиции в чемпионате Казахстана, имея на своем счету 31 балл, уступая три пункта лидеру. Отметим, что у него самая надежная оборона — всего восемь пропущенных мячей.

Стартовали в текущем первенстве костанайцы с 7-матчевой беспроигрышной серии, в которой добились трех мировых и четыре игры выиграли. При этом в победных поединках они не пропускали.

В восьмом туре «комбайнеры» потерпели первое фиаско в чемпионате, уступив в Актау «Каспию» со счетом 1:2, после чего они пять встреч выиграли и одну игру завершили мировым исходом.

К данному матчу «Тобол» подходит с серией из трех викторий подряд, где он дома одолел «Кызыл-Жар» 2:0 и«Актобе» 2:1, а также в гостях переиграл карагандинский «Шахтер» 3:0.

В первом круге эти команды сыграли вничью 1:1, а в прошлом сезоне они обменялись домашними победами — 1:0 и 0:2.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Тобола» предлагают — 1.93.

На викторию «Тобола» дают — 3.82, ничья оценена — в 3.50.

Вполне возможно, что поединок двух лидеров казахского первенства победителя не выявит. Так что ставим в этой игре на ничью.