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    Испанцы легко шагнут в полуфинал

    Испания U21 — Хорватия U21. Прогноз и ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Испании, 31 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Испания U21 — Хорватия U21
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    Хуан Миранда
    В понедельник, 31 мая, в четвертьфинальном поединке молодежного чемпионата Европы -2021 Испания U21 сыграет с Хорватией U21. Игра начнется в 19:00 по мск. Испания U21 — Хорватия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Испания U21

    Квалификацию к континентальному соревнованию Испания преодолела легко, выиграв девять игр при одной ничьей, забив в десяти поединках 20 мячей, а пропустила только один.

    В групповом этапе данного турнира «Красная Фурия» также не испытала особых проблем, став первой. Она выиграла две игры и раз сыграла вничью, забила в этих встречах пять голов, а свои ворота сохранила на замке.

    Испанцы смогли переиграть Словению 3:0 и Чехию 2:0, а со сборной Италии расписала мировую со счетом 0:0.

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    Сейчас с учетом всех турниров у пиринейцев 18-матчевая беспроигрышная серия, в которой они добились 15 викторий и три встречи завершили мировыми исходами.

    Хорватия U21

    Сборная Хорватия пробилась в финальную часть континентального первенства, как одна из лучших команда, которая заняла второе место в отборочной группе.

    В плей-офф «шашечные» вышли, набрав всего лишь три балла, которые добыли над сборной Швейцарии со счетом 2:1 во втором туре соревнования.

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    • Между этими поединками хорваты потерпели поражения от Португалии 0:1 и Англии 1:2 в последнем туре, забив решающий для себя гол уже в компенсированное время.

    В данной возрастной категории эти сборные провели между собой семь матчей, в которых пять раз победили испанцы, раз выиграли хорваты и еще одна игра завершилась вничью.

    Прогноз и ставка на Испания U21 — Хорватия U21

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа Испания U21 — 1.58, победа Хорватия U21 — 5.90, ничья — 3.95.

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    Проход: Испания U21 — 1.28; Хорватия U21 — 3.70.

    Испанцы сильнее своего предстоящего противника и должны с ним уверенно справиться еще по итогам основного времени.

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