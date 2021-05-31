Испания U21
Квалификацию к континентальному соревнованию Испания преодолела легко, выиграв девять игр при одной ничьей, забив в десяти поединках 20 мячей, а пропустила только один.
В групповом этапе данного турнира «Красная Фурия» также не испытала особых проблем, став первой. Она выиграла две игры и раз сыграла вничью, забила в этих встречах пять голов, а свои ворота сохранила на замке.
Испанцы смогли переиграть Словению 3:0 и Чехию 2:0, а со сборной Италии расписала мировую со счетом 0:0.
Сейчас с учетом всех турниров у пиринейцев 18-матчевая беспроигрышная серия, в которой они добились 15 викторий и три встречи завершили мировыми исходами.
Хорватия U21
Сборная Хорватия пробилась в финальную часть континентального первенства, как одна из лучших команда, которая заняла второе место в отборочной группе.
В плей-офф «шашечные» вышли, набрав всего лишь три балла, которые добыли над сборной Швейцарии со счетом 2:1 во втором туре соревнования.
Между этими поединками хорваты потерпели поражения от Португалии 0:1 и Англии 1:2 в последнем туре, забив решающий для себя гол уже в компенсированное время.
В данной возрастной категории эти сборные провели между собой семь матчей, в которых пять раз победили испанцы, раз выиграли хорваты и еще одна игра завершилась вничью.
Прогноз и ставка на Испания U21 — Хорватия U21
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа Испания U21 — 1.58, победа Хорватия U21 — 5.90, ничья — 3.95.
Проход: Испания U21 — 1.28; Хорватия U21 — 3.70.
Испанцы сильнее своего предстоящего противника и должны с ним уверенно справиться еще по итогам основного времени.