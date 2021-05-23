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    В Шеффилде забьют сразу?

    «Шеффилд Юнайтед» — «Бернли». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, АПЛ, 23 мая 2021 года

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    Оливер Норвуд
    «Шеффилд Юнайтед» сыграет на своем поле с «Бернли» в рамках 38-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 мая, начало — в 18:00 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Мая 2021 года
    Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
    •  Шеффилд Юнайтед 18:00 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
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    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» давным-давно вылетел из АПЛ. После ужасающего старта такому итогу не удивился никто.

    Даже несколько неплохих матчей в исполнении «клинков» не изменили картины событий. Между тем, 20 набранных очков — явно тянет не провал.

    В минувшем туре команда вновь уступила. На выезде «клинки» минимально проиграли «Ньюкаслу».

    Все прогнозы на АПЛ

    «Шеффилд Юнайтед» не слишком удачно играет с «Бернли». Из пяти последних матчей «клинки» выудили лишь одну викторию при двух поражениях.

    «Бернли»

    «Бернли» некоторое время находился в эпицентре борьбы за выживание, но свои проблемы доблестно решил. Место в АПЛ сохранено, и это — главное.

    Впрочем, 17 место вряд ли можно назвать приемлемым результатом. Тем паче, в 37 матчах команда настреляла только 33 мяча. Маловато…

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    • «Бернли» в минувшем туре оглушительно уступил дома. Правда, поражение от «Ливерпуля» (0:3) сенсацией назвать нельзя.

    На выезде команда играет довольно удачно. Из пяти последних вояжей в гости к соперникам, «Бернли» выиграл трижды.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Бернли» за 2.42, на ничью за 3.60, а на «Шеффилд Юнайтед» — за 2.98.

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    Хозяева уже давно покинули элитный дивизион, но наверняка напоследок постараются хлопнуть дверью.

    У «кларетовых» тоже уже нет турнирных задач, да и оборона ошибается слишком часто.

    Обе команды неудачно обороняются, и это проявится уже с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.82

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