«Шеффилд Юнайтед» сыграет на своем поле с «Бернли» в рамках 38-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 мая, начало — в 18:00 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» давным-давно вылетел из АПЛ. После ужасающего старта такому итогу не удивился никто.

Даже несколько неплохих матчей в исполнении «клинков» не изменили картины событий. Между тем, 20 набранных очков — явно тянет не провал.

В минувшем туре команда вновь уступила. На выезде «клинки» минимально проиграли «Ньюкаслу».

Все прогнозы на АПЛ

«Шеффилд Юнайтед» не слишком удачно играет с «Бернли». Из пяти последних матчей «клинки» выудили лишь одну викторию при двух поражениях.

«Бернли»

«Бернли» некоторое время находился в эпицентре борьбы за выживание, но свои проблемы доблестно решил. Место в АПЛ сохранено, и это — главное.

Впрочем, 17 место вряд ли можно назвать приемлемым результатом. Тем паче, в 37 матчах команда настреляла только 33 мяча. Маловато…

«Бернли» в минувшем туре оглушительно уступил дома. Правда, поражение от «Ливерпуля» (0:3) сенсацией назвать нельзя.

На выезде команда играет довольно удачно. Из пяти последних вояжей в гости к соперникам, «Бернли» выиграл трижды.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бернли» за 2.42, на ничью за 3.60, а на «Шеффилд Юнайтед» — за 2.98.

Хозяева уже давно покинули элитный дивизион, но наверняка напоследок постараются хлопнуть дверью.

У «кларетовых» тоже уже нет турнирных задач, да и оборона ошибается слишком часто.

Обе команды неудачно обороняются, и это проявится уже с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.82