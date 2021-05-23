«Шеффилд Юнайтед»
«Шеффилд Юнайтед» давным-давно вылетел из АПЛ. После ужасающего старта такому итогу не удивился никто.
Даже несколько неплохих матчей в исполнении «клинков» не изменили картины событий. Между тем, 20 набранных очков — явно тянет не провал.
В минувшем туре команда вновь уступила. На выезде «клинки» минимально проиграли «Ньюкаслу».
«Шеффилд Юнайтед» не слишком удачно играет с «Бернли». Из пяти последних матчей «клинки» выудили лишь одну викторию при двух поражениях.
«Бернли»
«Бернли» некоторое время находился в эпицентре борьбы за выживание, но свои проблемы доблестно решил. Место в АПЛ сохранено, и это — главное.
Впрочем, 17 место вряд ли можно назвать приемлемым результатом. Тем паче, в 37 матчах команда настреляла только 33 мяча. Маловато…
«Бернли» в минувшем туре оглушительно уступил дома. Правда, поражение от «Ливерпуля» (0:3) сенсацией назвать нельзя.
На выезде команда играет довольно удачно. Из пяти последних вояжей в гости к соперникам, «Бернли» выиграл трижды.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Бернли» за 2.42, на ничью за 3.60, а на «Шеффилд Юнайтед» — за 2.98.
Хозяева уже давно покинули элитный дивизион, но наверняка напоследок постараются хлопнуть дверью.
У «кларетовых» тоже уже нет турнирных задач, да и оборона ошибается слишком часто.
Обе команды неудачно обороняются, и это проявится уже с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.82