«Фулхэм» сыграет на своем поле с «Ньюкаслом» в рамках 38-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 мая, начало — в 18:00 мск. «Фулхэм» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

«Фулхэм» вылетел из АПЛ, только туда вернувшись. Все предрешил неудачный старт «дачников».

Причем в определенный период лондонцы имели шанс подняться из зоны вылета. Вот только, даже с Александаром Митровичем в атаке, команда маловато забивает — 27 голов.

В минувшем туре команда на выезде добыла один балл. В поединке с «Манчестер Юнайтед» «дачники» выступили весьма достойно (1:1).

Все прогнозы на АПЛ

«Фулхэм» успешно играет с «Ньюкаслом». Статистика пяти последних свиданий это только подтверждает — две победы при одном поражении и двух паритетах.

«Ньюкасл»

Эта команда вновь сумела сохранить за собой место в АПЛ. Стив Брюс сумел настроить подопечных на важнейшие матчи, в которых был добыт искомый результат.

Впрочем, 15 место вряд ли можно назвать успешным результатом. А ведь относительно недавно «Ньюкасл» считался клубом, близким к лидерам.

«Ньюкасл» в минувшем туре сумел добыть три очка. Дома «сороки» победили аутсайдера «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

Причем до того команда Брюса дала настоящий бой чемпиону. В поединке с «Манчестер Сити» «Ньюкасл» бился, аки раненный лев, но в итоге уступил 3:4.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Фулхэм» за 2.20, на ничью за 3.74, а на «Ньюкасл» — за 3.19.

Хозяева уже покинули элитный дивизион, но напоследок постараются как можно громче хлопнуть дверями .

У «сорок» также уже нет турнирных задач, да и оборона ошибается часто.

Обе команды имеют серьезные проблемы в обороне, так что кто-то наверняка забьет еще до перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.73.