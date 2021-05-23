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    «Дачники» с «сороками» организуют быстрый гол?

    «Фулхэм» — «Ньюкасл». Прогноз, ставка (к. 1.73) на футбол, АПЛ, 23 мая 2021 года

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    Райан Фрэйзер
    «Фулхэм» сыграет на своем поле с «Ньюкаслом» в рамках 38-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 мая, начало — в 18:00 мск. «Фулхэм» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Мая 2021 года
    Фулхэм
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    «Фулхэм»

    «Фулхэм» вылетел из АПЛ, только туда вернувшись. Все предрешил неудачный старт «дачников».

    Причем в определенный период лондонцы имели шанс подняться из зоны вылета. Вот только, даже с Александаром Митровичем в атаке, команда маловато забивает — 27 голов.

    В минувшем туре команда на выезде добыла один балл. В поединке с «Манчестер Юнайтед» «дачники» выступили весьма достойно (1:1).

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    «Фулхэм» успешно играет с «Ньюкаслом». Статистика пяти последних свиданий это только подтверждает — две победы при одном поражении и двух паритетах.

    «Ньюкасл»

    Эта команда вновь сумела сохранить за собой место в АПЛ. Стив Брюс сумел настроить подопечных на важнейшие матчи, в которых был добыт искомый результат.

    Впрочем, 15 место вряд ли можно назвать успешным результатом. А ведь относительно недавно «Ньюкасл» считался клубом, близким к лидерам.

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    • «Ньюкасл» в минувшем туре сумел добыть три очка. Дома «сороки» победили аутсайдера «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

    Причем до того команда Брюса дала настоящий бой чемпиону. В поединке с «Манчестер Сити» «Ньюкасл» бился, аки раненный лев, но в итоге уступил 3:4.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Фулхэм» за 2.20, на ничью за 3.74, а на «Ньюкасл» — за 3.19.

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    Хозяева уже покинули элитный дивизион, но напоследок постараются как можно громче хлопнуть дверями.

    У «сорок» также уже нет турнирных задач, да и оборона ошибается часто.

    Обе команды имеют серьезные проблемы в обороне, так что кто-то наверняка забьет еще до перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.73.

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