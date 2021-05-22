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    «Волки» загрызут немотивированный «Майнц»

    «Вольфсбург» — «Майнц». Прогноз, ставка (к. 1.67) на футбол, Бундеслига, 22 мая 2021 года

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    Максимилиан Филипп
    «Вольфсбург» сыграет на своем поле с «Майнцем» в рамках 34-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 22 мая, начало — в 16:30 мск. «Вольфсбург» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 22 Мая 2021 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 16:30 Майнц Майнц
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.63
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  • 4.30
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    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» борется за 3 место. Однако на данный момент «волки» четвертые, отставая от дортмундской «Боруссии» по дополнительным показателям.

    Минувший тур для команды получился не самым удачным. Выезд в Лейпциг завершился ничьей (2:2).

    Обидно, что после первого тайма «волки» выигрывали 0:2, после чего упустили свое преимущество. Причем оба мяча на счету арендованного у московского «Динамо» Максимилиана Филиппа.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Дело в том, что даже победа в этом матче может ничего не дать «Вольфсбургу». Все ведь зависит от того, потеряют ли очки дортмундцы.

    «Майнц»

    «Майнц» на текущий момент занимает 13 место. Правда, команда может выдохнуть: место в Бундеслиге снова сохранено.

    Помогла победа над «Баварией» месячной давности, плюс ничьи с «Гертой» и «Айнтрахтом». Да и конкуренты теряли очки.

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    • «Майнц» в минувшем поединке проиграл. Немотивированная команда дома уступила дортмундской «Боруссии» (1:3).

    Встречи с «волками» для команды проходят крайне неудачно. В четырех последних матчах «Майнц» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вольфсбург» за 1.67, на ничью за 4.30, а на «Майнц» — за 4.80.

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    Хозяева наверняка постараются победить, хоть это может ничего не дать в итоге.

    «Майнц» уже без турнирной мотивации, так что вряд ли отберет очки у «волков».

    Хозяева еще имеют турнирную мотивацию, и наверняка выиграют в заключительном матче сезона. Наши прогноз и ставка — Победа «Вольфсбурга» с коэффициентом 1.67.

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