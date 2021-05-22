«Вольфсбург» сыграет на своем поле с «Майнцем» в рамках 34-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 22 мая, начало — в 16:30 мск. «Вольфсбург» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» борется за 3 место. Однако на данный момент «волки» четвертые, отставая от дортмундской «Боруссии» по дополнительным показателям.

Минувший тур для команды получился не самым удачным. Выезд в Лейпциг завершился ничьей (2:2).

Обидно, что после первого тайма «волки» выигрывали 0:2, после чего упустили свое преимущество. Причем оба мяча на счету арендованного у московского «Динамо» Максимилиана Филиппа.

Все прогнозы на Бундеслигу

Дело в том, что даже победа в этом матче может ничего не дать «Вольфсбургу». Все ведь зависит от того, потеряют ли очки дортмундцы.

«Майнц»

«Майнц» на текущий момент занимает 13 место. Правда, команда может выдохнуть: место в Бундеслиге снова сохранено.

Помогла победа над «Баварией» месячной давности, плюс ничьи с «Гертой» и «Айнтрахтом». Да и конкуренты теряли очки.

«Майнц» в минувшем поединке проиграл. Немотивированная команда дома уступила дортмундской «Боруссии» (1:3).

Встречи с «волками» для команды проходят крайне неудачно. В четырех последних матчах «Майнц» проиграл.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Вольфсбург» за 1.67, на ничью за 4.30, а на «Майнц» — за 4.80.

Хозяева наверняка постараются победить, хоть это может ничего не дать в итоге.

«Майнц» уже без турнирной мотивации, так что вряд ли отберет очки у «волков».

Хозяева еще имеют турнирную мотивацию, и наверняка выиграют в заключительном матче сезона. Наши прогноз и ставка — Победа «Вольфсбурга» с коэффициентом 1.67.