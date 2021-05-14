В пятницу, 14 мая, в 11-м туре чемпионата Казахстана по футболу «Астана» в Нур-Султане сыграет с «Жетысу». Поединок начнется в 17:00 по мск. «Астана» — «Жетысу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астана»

Клуб из Нур-Султана, который в прошлом сезоне финишировал только на третьем месте, в текущем первенстве после 10 туров уверенно лидирует , набрав 26 очков и опережает ближайшего преследователя на пять баллов.

За всю турнирную дистанцию текущего розыгрыша КПЛ «Астана» добилась восьми выигрышей и дважды делила очки со своими оппонентами , разница мячей в этих играх составляет 23:7.

«Желто-голубые» вышли победителями из своих семи последних игр первенства, где две из них были разгромными, а в последних четырех играх они сохранили свои ворота на замке.

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В минувшем игровом дне чемпионата «Астана» на выезде минимально переиграла «Тараз» (1:0), идущий сейчас четвертым, а перед этим одолела в гостях «Актобе» (2:0), занимающий на данный момент девятое место из 14 участников.

«Жетысу»

«Жетысу» финишировал в прошлом чемпионате Казахстана на шестом месте в турнирной таблице, отстав на четыре балла от четвертой еврокубковой строки.

В текущем первенстве у коллектива из Талдыкоргана с учетом 3-очкового штрафа находится всего лишь один балл и последняя строка в турнирной таблице , и отставание от безопасной строки составляет уже семь пунктов.

В десяти проведенных встречах этой компании «семиреченцы» одну игры выиграли при одной ничьей и восьми поражениях , разница забитых и пропущенных в этих играх составляет 8:24.

Сейчас у «Жетысу» 5-матчевая серия из фиаско , где три из них они проиграли «всухую». В своей последней проведенной игре команда в родных стенах была разгромлена «Актобе» со счетом 1:5.

В прошлом чемпионате «Астана» дважды переиграла «Жетысу»: 3:0 дома и 2:1 в гостях.

Прогноз и ставка на «Астана» — «Жетысу»

В этом поединке букмекеры отдают значительное предпочтение хозяевам. На победу «Астаны» предлагают — 1.19.

На викторию «Жетысу» дают — 19.00, ничья оценена — в 8.30.

Вряд ли главный аутсайдер первенства сможет избежать крупного гостевого поражения от лидера. Наш прогноз и ставка на этот поединок — П1 с форой (-2,5).