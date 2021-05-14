«Астана»
Клуб из Нур-Султана, который в прошлом сезоне финишировал только на третьем месте, в текущем первенстве после 10 туров
За всю турнирную дистанцию текущего розыгрыша КПЛ «Астана» добилась
«Желто-голубые»
В минувшем игровом дне чемпионата «Астана» на выезде минимально переиграла «Тараз» (1:0), идущий сейчас четвертым, а перед этим одолела в гостях «Актобе» (2:0), занимающий на данный момент девятое место из 14 участников.
«Жетысу»
«Жетысу» финишировал в прошлом чемпионате Казахстана на шестом месте в турнирной таблице, отстав на четыре балла от четвертой еврокубковой строки.
В текущем первенстве у коллектива из Талдыкоргана с учетом 3-очкового штрафа находится всего лишь один балл и
В десяти проведенных встречах этой компании «семиреченцы»
Сейчас у «Жетысу»
В прошлом чемпионате «Астана» дважды переиграла «Жетысу»: 3:0 дома и 2:1 в гостях.
Прогноз и ставка на «Астана» — «Жетысу»
В этом поединке букмекеры отдают значительное предпочтение хозяевам. На победу «Астаны» предлагают — 1.19.
На викторию «Жетысу» дают — 19.00, ничья оценена — в 8.30.
Вряд ли главный аутсайдер первенства сможет избежать крупного гостевого поражения от лидера. Наш прогноз и ставка на этот поединок — П1 с форой (-2,5).