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    Лидер первенства разгромит дома аутсайдера

    «Астана» — «Жетысу». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, чемпионат Казахстана, 14 мая 2021 года

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    «Астана»
    В пятницу, 14 мая, в 11-м туре чемпионата Казахстана по футболу «Астана» в Нур-Султане сыграет с «Жетысу». Поединок начнется в 17:00 по мск. «Астана» — «Жетысу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Астана»

    Клуб из Нур-Султана, который в прошлом сезоне финишировал только на третьем месте, в текущем первенстве после 10 туров уверенно лидирует, набрав 26 очков и опережает ближайшего преследователя на пять баллов.

    За всю турнирную дистанцию текущего розыгрыша КПЛ «Астана» добилась восьми выигрышей и дважды делила очки со своими оппонентами, разница мячей в этих играх составляет 23:7.

    «Желто-голубые» вышли победителями из своих семи последних игр первенства, где две из них были разгромными, а в последних четырех играх они сохранили свои ворота на замке.

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    В минувшем игровом дне чемпионата «Астана» на выезде минимально переиграла «Тараз» (1:0), идущий сейчас четвертым, а перед этим одолела в гостях «Актобе» (2:0), занимающий на данный момент девятое место из 14 участников.

    «Жетысу»

    «Жетысу» финишировал в прошлом чемпионате Казахстана на шестом месте в турнирной таблице, отстав на четыре балла от четвертой еврокубковой строки.

    В текущем первенстве у коллектива из Талдыкоргана с учетом 3-очкового штрафа находится всего лишь один балл и последняя строка в турнирной таблице, и отставание от безопасной строки составляет уже семь пунктов.

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    • В десяти проведенных встречах этой компании «семиреченцы» одну игры выиграли при одной ничьей и восьми поражениях, разница забитых и пропущенных в этих играх составляет 8:24.

    Сейчас у «Жетысу» 5-матчевая серия из фиаско, где три из них они проиграли «всухую». В своей последней проведенной игре команда в родных стенах была разгромлена «Актобе» со счетом 1:5.

    В прошлом чемпионате «Астана» дважды переиграла «Жетысу»: 3:0 дома и 2:1 в гостях.

    Прогноз и ставка на «Астана» — «Жетысу»

    В этом поединке букмекеры отдают значительное предпочтение хозяевам. На победу «Астаны» предлагают — 1.19.

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    На викторию «Жетысу» дают — 19.00, ничья оценена — в 8.30.

    Вряд ли главный аутсайдер первенства сможет избежать крупного гостевого поражения от лидера. Наш прогноз и ставка на этот поединок — П1 с форой (-2,5).

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