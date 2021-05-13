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    «Аякс» снова выиграет с крупным счетом?

    «Аякс» — «Венло». Прогноз (к. 2.26) и ставки на чемпионат Нидерландов 13 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Венло»
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    «Аякс» забил девять мячей в трех предыдущих матчах
    «Аякс» сыграет на своем поле против «Венло» в рамках 33-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 13 мая, начало — в 15:30 мск. «Аякс» — «Венло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Аякс»

    «Аякс» уже давным-давно чемпион. Заключительный отрезок чемпионата превратился для амстердамского клуба в формальность.

    Несмотря на это, команда Эрика тен Хага продолжает коллекционировать победы.

    В прошлом туре «Аякс» разбил на выезде «Фейеноорд» — 3:0. А перед этим были победы над АЗ Алкмар и «Эмменом».

    В этом году «Аякс» ни разу не проигрывал в рамках чемпионата. В 18-ти матчах амстердамцы одержали 15 побед, еще три встречи завершились вничью.

    «Аякс» забил девять мячей в трех предыдущих матчах.

    «Венло»

    Тем временем «Венло», похоже, надо готовиться к тому, что следующий сезон придется провести в первом дивизионе. За два тура до завершения чемпионата гости находятся на предпоследнем месте.

    Правда, надо признать, что у «Венло» еще остаются шансы на спасение. В последнем туре команда Йоса Лухукая встретится с «Эмменом», прямым конкурентом за место в элите. Но интрига сохранится только в том случае, если «Эммен» потеряет очки в ближайшей игре.

    Рассчитывать на то, что «Венло» хотя бы не проиграет в Амстердаме, очень наивно.

    Все прогнозы на футбол

    «Венло» в 13-ти предыдущих матчах потерпел 12 поражений. Этого факта достаточно, чтобы понимать, в каком состоянии находится соперника «Аякса».

    Прогноз и ставка

    На «Аякс» в этом матче можно поставить за 1.10, ничью букмекеры предлагают за 10.50, а победу «Венло» — за 23.00.

    Понятно, что «Аякс» выиграет. И, скорее всего, с разгромным счетом.

    Ставка — победа «Аякса» с форой (-2,5) за 1.89.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Аякса» больше 3,5 за 2.26.

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