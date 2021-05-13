«Аякс» сыграет на своем поле против «Венло» в рамках 33-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 13 мая, начало — в 15:30 мск. «Аякс» — «Венло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аякс»

«Аякс» уже давным-давно чемпион. Заключительный отрезок чемпионата превратился для амстердамского клуба в формальность.

Несмотря на это, команда Эрика тен Хага продолжает коллекционировать победы.

В прошлом туре «Аякс» разбил на выезде «Фейеноорд» — 3:0. А перед этим были победы над АЗ Алкмар и «Эмменом».

В этом году «Аякс» ни разу не проигрывал в рамках чемпионата. В 18-ти матчах амстердамцы одержали 15 побед , еще три встречи завершились вничью.

«Аякс» забил девять мячей в трех предыдущих матчах.

«Венло»

Тем временем «Венло», похоже, надо готовиться к тому, что следующий сезон придется провести в первом дивизионе. За два тура до завершения чемпионата гости находятся на предпоследнем месте.

Правда, надо признать, что у «Венло» еще остаются шансы на спасение . В последнем туре команда Йоса Лухукая встретится с «Эмменом», прямым конкурентом за место в элите. Но интрига сохранится только в том случае, если «Эммен» потеряет очки в ближайшей игре.

Рассчитывать на то, что «Венло» хотя бы не проиграет в Амстердаме, очень наивно.

Все прогнозы на футбол

«Венло» в 13-ти предыдущих матчах потерпел 12 поражений. Этого факта достаточно, чтобы понимать, в каком состоянии находится соперника «Аякса».

Прогноз и ставка

На «Аякс» в этом матче можно поставить за 1.10, ничью букмекеры предлагают за 10.50, а победу «Венло» — за 23.00.

Понятно, что «Аякс» выиграет. И, скорее всего, с разгромным счетом.

Ставка — победа «Аякса» с форой (-2,5) за 1.89.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Аякса» больше 3,5 за 2.26.