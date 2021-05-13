«Аякс»
«Аякс» уже давным-давно чемпион. Заключительный отрезок чемпионата превратился для амстердамского клуба в формальность.
Несмотря на это, команда Эрика тен Хага продолжает коллекционировать победы.
В прошлом туре «Аякс» разбил на выезде «Фейеноорд» — 3:0. А перед этим были победы над АЗ Алкмар и «Эмменом».
В этом году «Аякс» ни разу не проигрывал в рамках чемпионата. В 18-ти матчах амстердамцы одержали
«Аякс» забил девять мячей в трех предыдущих матчах.
«Венло»
Тем временем «Венло», похоже, надо готовиться к тому, что следующий сезон придется провести в первом дивизионе. За два тура до завершения чемпионата гости находятся на предпоследнем месте.
Правда, надо признать, что у «Венло» еще
Рассчитывать на то, что «Венло» хотя бы не проиграет в Амстердаме, очень наивно.
«Венло» в 13-ти предыдущих матчах потерпел 12 поражений. Этого факта достаточно, чтобы понимать, в каком состоянии находится соперника «Аякса».
Прогноз и ставка
На «Аякс» в этом матче можно поставить за 1.10, ничью букмекеры предлагают за 10.50, а победу «Венло» — за 23.00.
Понятно, что «Аякс» выиграет. И, скорее всего, с разгромным счетом.
Ставка — победа «Аякса» с форой (-2,5) за 1.89.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Аякса» больше 3,5 за 2.26.