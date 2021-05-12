В матче 36 тура Примеры «Атлетико» примет «Реал Сосьедад» на стадионе «Ванда Метрополитано». Событие запланировано на 12 мая 23:00 мск. «Атлетико» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

«Атлетико» осталось продержаться еще три тура. Команда Диего Симеоне лидирует в таблице с 75 очками, то есть с отрывом в два пункта от «Барселоны» и «Реала».

В прошлом туре «Матрасники» сыграли по нулям с «Барселоной», тем самым защитив свою позицию в лиге. Это была 8 ничья команды в сезоне. Также хозяева набрали 23 победы и 4 поражения.

Из последних результатов также отметим поражение «Атлетику» 1:2, победу над «Эльче» 1:0 и «Уэской» 2:0.

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В составе травмирован Тома Лемар, который досрочно покинул поле в игре против «Барселоны».

«Реал Сосьедад»

С 56 очками «Реал Сосьедад» находится на 5 позиции, которая позволяет сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне. Гостям уже не добраться до зоны Лиги чемпионов, но место в зоне ЛЕ нужно еще отстоять.

После двух побед подряд — «Сельта» 2:1 и «Эйбар» 1:0 — команда потерпела поражение от «Уэски» с минимальным результатом. В прошлом туре «Королевский клуб» одержал победу над «Эльче» со счетом 2:0.

Всего за сезон «Реал Сосьедад» одержал 15 побед, потерпел 9 поражений и в 11 случаях разошелся с соперником ничьей.

Потери в составе такие: Микель Мерино, Айхен Муньос, Лука Сангальи и Карлос Фернандес.

Прогноз

«Атлетико» является фаворитом встречи с коэффициентом 1.63. Коэффициент 6.00 выставлен букмекерами на победу «Реала Сосьедад». На ничью можно поставить с коэффициентом 3.90.

«Реал Сосьедад» не в той форме , чтобы отобрать очки у «Атлетико», который выиграл в первом круге 2:0. Гости проиграли «Уэске», также были поражения от «Севильи» и «Барселоны».

«Атлетико» будет играть на 3 очка, которые могут решить для него исход сезона. Ставка — П1.