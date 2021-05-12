«Атлетико»
«Атлетико» осталось продержаться еще три тура. Команда Диего Симеоне лидирует в таблице с 75 очками, то есть с отрывом в два пункта от «Барселоны» и «Реала».
В прошлом туре «Матрасники» сыграли по нулям с «Барселоной», тем самым защитив свою позицию в лиге. Это была 8 ничья команды в сезоне. Также хозяева набрали 23 победы и 4 поражения.
Из последних результатов также отметим поражение «Атлетику» 1:2, победу над «Эльче» 1:0 и «Уэской» 2:0.
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В составе травмирован Тома Лемар, который досрочно покинул поле в игре против «Барселоны».
«Реал Сосьедад»
С 56 очками «Реал Сосьедад» находится на 5 позиции, которая позволяет сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне. Гостям уже не добраться до зоны Лиги чемпионов, но место в зоне ЛЕ нужно еще отстоять.
После двух побед подряд — «Сельта» 2:1 и «Эйбар» 1:0 — команда потерпела поражение от «Уэски» с минимальным результатом. В прошлом туре «Королевский клуб» одержал победу над «Эльче» со счетом 2:0.
Всего за сезон «Реал Сосьедад» одержал 15 побед, потерпел 9 поражений и в 11 случаях разошелся с соперником ничьей.
Потери в составе такие: Микель Мерино, Айхен Муньос, Лука Сангальи и Карлос Фернандес.
Прогноз
«Атлетико» является фаворитом встречи с коэффициентом 1.63. Коэффициент 6.00 выставлен букмекерами на победу «Реала Сосьедад». На ничью можно поставить с коэффициентом 3.90.
«Атлетико» будет играть на 3 очка, которые могут решить для него исход сезона. Ставка — П1.