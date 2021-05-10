В понедельник, 10 мая, в Екатеринбурге местный «Урал» примет «Ростов» в 29-м туре российской Премьер-лиги. Стартовый свисток будет дан в 16:30 по мск. «Урал» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урал»

С 31 набранным баллом «Урал» за два тура до финиша российского первенства находится на 12 позиции в турнирной таблице и уже точно там останется.

К данному поединку клуб из Екатеринбурга подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой он расписал две мировые и дважды уходил с поля поверженным.

В своей последней сыгранной игре в рамках РПЛ «шмели» потерпели минимальное выездное фиаско от «Химок» (0:1). К слову, в весенней части чемпионата они добыли всего две виктории в девяти играх.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В родных стенах «Урал» заработал 21 балл из 31, выиграв пять встреч при шести мировых исходах и всего трех фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 13:11.

«Ростов»

В турнирной таблице РПЛ «Ростов» с 43 набранными очками идет на девятой позиции, уже ни на что не претендуя в этом сезоне.

«Комбайнеры» вышли победителями из своих последних двух игр первенства, поочередно справившись в родных стенах с тульским «Арсеналом» (1:0) и «Тамбовом» (2:0).

А перед этим проиграли три поединка подряд, уступив на своей арене 0:1 «Рубину» и 2:3 московскому «Спартаку», а также на выезде оказались слабее «Локомотива» (1:4).

На выезде в текущем чемпионате России «Ростов» заработал больше очков, чем дома (23 из 43). Коллектив выиграл семь встреч, два раза сыграл вничью и пять раз проиграл, разница мячей — 19:18.

В первом круге «Ростов» дома обыграл «Урал» со счетом 1:0, а в прошлом сезоне они дважды между собой сыграли вничью — 2:2 и 0:0.

Прогноз и ставка на «Урал» — «Ростов»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ростова» предлагают — 2.69.

На викторию «Урала» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.34.

В Екатеринбурге эти команды играют достаточно результативно и меньше двух голов в пяти последних играх забивали лишь однажды. Прогнозируем, что и сейчас будет забито минимум два мяча.