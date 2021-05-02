В воскресенье, 2 мая, в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» дома сыграет с лондонским «Арсеналом». Встреча начнется в 16:00 по мск. «Ньюкасл» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл»

За пять туров до завершения чемпионата «Ньюкасл» идет на 16 позиции в турнирной таблице, имея на своем счету 36 очков и опережает зону вылета на девять пунктов, что почти гарантирует коллективу сохранность в элите.

После того, как «сороки» проиграли 20 марта в гостях «Брайтону» со счетом 0:3, затем они не знают горечи поражений на протяжении четырех встреч первенства .

За этот период «черно-белые» две встречи выиграли и дважды делили очки со своими оппонентами. Одна из мировых пришлась на минувший тур первенства, где они расписали мировую с «Ливерпулем» (1:1) в гостях.

Все прогнозы на АПЛ

На своем поле «Ньюкасл» не проигрывает в последних пяти встречах Премьер-лиги, дважды выиграв в этом отрезке при трех ничейных исходах.

«Арсенал»

«Арсенал» с 46 набранными очками находится на десятой позиции в турнирной таблице АПЛ, уступая аж семь баллов седьмой еврокубковой строке, которые будет почти нереально отыграть.

Несколько дней тому назад «канониры» потерпели выездное поражение от «Вильярреала» (1:2) в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Это фиаско стало для них вторым подряд .

Ранее лондонцы в рамках чемпионата страны были повержены в родных стенах «Эвертоном» со счетом 0:1, тем самым прервав 4-матчевую беспроигрышную серию, где дважды победили и два раза сыграли вничью.

Вне родных стен в текущем розыгрыше АПЛ «Арсенал» не уступал в последних четырех поединках, дважды победив при двух мировых. До этого он проиграл две игры подряд в гостях.

В первом круге «Арсенал» дома разгромил «Ньюкасл» со счетом 3:0, а в прошлом сезоне «канониры» дважды обыграли «сорок» — 4:0 и 1:0. С учетом всех турниров лондонцы выиграли у своего предстоящего соперника в последних шести очных противостояниях.

Прогноз и ставка на «Ньюкасл» — «Арсенал»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Арсенала» предлагают — 2.06.

На викторию «Ньюкасла» дают — 3.70, ничья оценена — в 3.72.

Прогнозируем, что после изматывающего матча в ЛЕ, «Арсенал» недосчитается баллов в данной игре и «сороки» наконец-то прервут свою неудачную серию в поединках с «канонирами».