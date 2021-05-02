В воскресенье, 2 мая, «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Ливерпуль» в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Олд Траффорд», начнется в 18:30 по московскому времени. «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

В начале апреля подопечные Сульшера выбили в четвертьфинале Лиги Европы «Гранаду», одержав две победы со счетом 2:0, а между этими матчами одолели в гостях «Тоттенхэм» (3:1) в АПЛ.

После этого в рамках чемпионата Англии «МЮ» дома одолел «Бернли» (3:1) и на выезде разошелся миром с «Лидсом» (0:0).

В последнем матче манкунианцы в рамках первого полуфинала Лиги Европы на своем поле уничтожили римскую «Рому», победив со счетом 6:2 — по дублю оформили Кавани и Фернандеш.

Все прогнозы на АПЛ

После 33 туров АПЛ «МЮ» с 67 очками идет вторым. Разница мячей 64-35, Бруну Фернандеш забил 16 голов, еще 10 — Маркус Рэшфорд. Не сыграют травмированный Антони Марсьяль и Фил Джонс.

«Ливерпуль»

Мерсисайдцы начали апрель с крупной победы над «Арсеналом» (3:0) В Лондоне, зато выезд в гости к «Реалу» в полуфинале Лиги чемпионов закончился поражением 1:3.

Вернувшись домой подопечные Юргена Клоппа вырвали победу у «Астон Виллы» (2:1), а вот ответный матч с «Реалом» завершился без забитых мячей и вылетом из ЛЧ.

В последних матчах «Ливерпуль» упустил сначала выездную победу над «Лидсом» (1:1), а потом домашнюю — над «Ньюкаслом» (1:1), в обоих матчах пропуская на последних минутах.

После 33 туров АПЛ «Ливерпуль» с 54 очками идет на 6-м месте. Разница мячей 55-39, Мохамед Салах забил 20 голов, еще по 8 голов у Мане и Жоты.

Не сыграют травмированные Вирджил Ван Дейк, Джо Гомес, Жоэль Матип, Натаниэль Филлипс, Джордан Хендерсон и Дивок Ориги.

Ставка

На победу «МЮ» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.80, на ничью в основное время — 3.45, а на победу «Ливерпуля» — 2.55.

В первом круге команды сыграли вничью 0:0, а в 1/16 финала Кубка Англии «МЮ» победил дома 3:2. В прошлом сезоне «Ливерпуль» в гостях сыграл 1:1, а дома победил 2:0.

Мерсисайдцы в 5 последних матчах на «Олд Траффорд» ни разу не победили, дважды проиграв. Прогнозируем, что «МЮ» не проиграет дома.

Матч вряд ли будет слишком результативным. Интересен вариант для ставок «Тотал "Ливерпуля" меньше 1,5» за 1.62 и ТМ 2,5 за 1.98.