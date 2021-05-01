В субботу, 1 мая, «Эвертон» в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» примет «Астон Виллу» в 34-м туре английской Премьер-лиги. Игра начнется в 22:00 по мск. «Эвертон» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

«Эвертон» с 52 набранными очками разместился на восьмой строке в турнирной таблице АПЛ, уступая всего два балла седьмой еврокубковой строке, имея при этом игру в запасе.

В данный момент у «ирисок» 4-матчевая беспроигрышная серия в рамках чемпионата страны, где они сперва трижды сыграли вничью, а в своем последнем проведенном поединке обыграли в Лондоне «Арсенал» — 1:0.

В весенней части первенства клуб из Ливерпуля провел восемь встреч, где потерпел два фиаско, одно из них дома, а также по три раза играл вничью и одерживал победы.

Все прогнозы на АПЛ

К слову, в родных стенах «Эвертон» одержал всего лишь одну викторию за последние девять встреч в рамках АПЛ , состоявшаяся еще в начале марта.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» с 45 набранными баллами идет сейчас на 11 позиции в турнирной таблице АПЛ, имея лишь теоретические шансы на попадание в еврокубковую зону.

Сейчас у бирмингемцев 3-матчевая безвыигрышная серия в рамках чемпионата страны, в которой они сперва проиграли две встречи подряд, а накануне расписали домашнюю мировую с «Вест Бромвичем» (2:2).

Победить «Вилла» смогла всего один раз за восемь предыдущих матчей при трех ничьих и четырех поражениях. Единственная виктория в этот период состоялась еще в начале месяца в родных стенах над «Фулхэмом» (3:1).

«Астон Вилла» за последние десять выездных встреч первенства праздновала только две виктории, пять раз была повержена и трижды делила очки со своими оппонентами.

Прогноз и ставка на «Эвертон» — «Астон Вилла»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эвертона» — 2.04, победа «Астон Виллы» — 3.82, ничья — 3.18.

Прогнозируем, что «Эвертон», ведущий борьбу за путевку в еврокубки, на своем стадионе обыграет утративших турнирную мотивацию «Виллианов». Наша ставка — П1.