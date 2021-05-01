«Эвертон»
«Эвертон» с 52 набранными очками разместился на восьмой строке в турнирной таблице АПЛ, уступая всего два балла седьмой еврокубковой строке, имея при этом игру в запасе.
В весенней части первенства клуб из Ливерпуля провел восемь встреч, где потерпел два фиаско, одно из них дома, а также по три раза играл вничью и одерживал победы.
К слову, в
«Астон Вилла»
«Астон Вилла» с 45 набранными баллами идет сейчас на 11 позиции в турнирной таблице АПЛ, имея лишь теоретические шансы на попадание в еврокубковую зону.
Победить «Вилла» смогла всего один раз за восемь предыдущих матчей при трех ничьих и четырех поражениях. Единственная виктория в этот период состоялась еще в начале месяца в родных стенах над «Фулхэмом» (3:1).
«Астон Вилла» за последние десять выездных встреч первенства праздновала только две виктории, пять раз была повержена и трижды делила очки со своими оппонентами.
Прогноз и ставка на «Эвертон» — «Астон Вилла»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эвертона» — 2.04, победа «Астон Виллы» — 3.82, ничья — 3.18.
Прогнозируем, что «Эвертон», ведущий борьбу за путевку в еврокубки, на своем стадионе обыграет утративших турнирную мотивацию «Виллианов». Наша ставка — П1.