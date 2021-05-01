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    «Ириски» поднимутся в еврокубковую зону

    «Эвертон» — «Астон Вилла». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, чемпионат Англии, 1 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Астон Вилла»
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    Карло Анчелотти
    В субботу, 1 мая, «Эвертон» в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» примет «Астон Виллу» в 34-м туре английской Премьер-лиги. Игра начнется в 22:00 по мск. «Эвертон» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Мая 2021 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 22:00 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.50
  • Ставка!
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    «Эвертон»

    «Эвертон» с 52 набранными очками разместился на восьмой строке в турнирной таблице АПЛ, уступая всего два балла седьмой еврокубковой строке, имея при этом игру в запасе.

    В данный момент у «ирисок» 4-матчевая беспроигрышная серия в рамках чемпионата страны, где они сперва трижды сыграли вничью, а в своем последнем проведенном поединке обыграли в Лондоне «Арсенал» — 1:0.

    В весенней части первенства клуб из Ливерпуля провел восемь встреч, где потерпел два фиаско, одно из них дома, а также по три раза играл вничью и одерживал победы.

    Все прогнозы на АПЛ

    К слову, в родных стенах «Эвертон» одержал всего лишь одну викторию за последние девять встреч в рамках АПЛ, состоявшаяся еще в начале марта.

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» с 45 набранными баллами идет сейчас на 11 позиции в турнирной таблице АПЛ, имея лишь теоретические шансы на попадание в еврокубковую зону.

    Сейчас у бирмингемцев 3-матчевая безвыигрышная серия в рамках чемпионата страны, в которой они сперва проиграли две встречи подряд, а накануне расписали домашнюю мировую с «Вест Бромвичем» (2:2).

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    • Победить «Вилла» смогла всего один раз за восемь предыдущих матчей при трех ничьих и четырех поражениях. Единственная виктория в этот период состоялась еще в начале месяца в родных стенах над «Фулхэмом» (3:1).

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    «Астон Вилла» за последние десять выездных встреч первенства праздновала только две виктории, пять раз была повержена и трижды делила очки со своими оппонентами.

    Прогноз и ставка на «Эвертон» — «Астон Вилла»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эвертона» — 2.04, победа «Астон Виллы» — 3.82, ничья — 3.18.

    Прогнозируем, что «Эвертон», ведущий борьбу за путевку в еврокубки, на своем стадионе обыграет утративших турнирную мотивацию «Виллианов». Наша ставка — П1.

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