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    «Кайрат» снова потеряет очки?

    «Кайрат» — «Ордабасы». Прогноз (к. 1.89) и ставки на чемпионат Казахстана 29 апреля 2021 года

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    Вагнер Лав
    «Кайрат» сыграет на своем поле с «Ордабасы» в рамках восьмого тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 29 апреля в Алмате, начало — в 16:00 мск. «Кайрат» — «Ордабасы»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Кайрат»

    «Кайрат», ставший чемпионом в прошлом году, новый сезон начал не очень удачно. После семи сыгранных матчей клуб из Алматы занимает в турнирной таблице пятое место.

    В прошлом туре «Кайрат» проиграл на выезде «Атырау» — 1:2. Не помог даже вышедший на замену бразилец Вагнер Лав.

    Перед этим же «Кайрат» потерял очки в матчах с «Каспием» и «Тоболом» — обе игры завершились вничью.

    «Кайрат» пропустил семь мячей в пяти последних матчах.

    «Ордабасы»

    Тем временем «Ордабасы» находится на пятой строчке, опережая «Кайрат» на два очка. При этом гости провели на один матч меньше.

    Клуб из Шымкента выиграл два недавних матча с общим счетом 8:2. Сначала «Ордабасы» разгромил «Жетысу», а потом одержал победу над «Кайсаром».

    Любопытно, что в середине апреля «Ордабасы» уступил со счетом 1:4 «Астане», а перед этим сыграл вничью 4:4 с «Актобе».

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    В четырех предыдущих матчах с участием «Ордабасы» было забито 23 мяча.

    Прогноз и ставка

    На «Кайрат» в этом матче можно поставить за 1.94, ничью букмекеры предлагают за 3.48, а победу «Ордабасы» — за 3.58.

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    В прошлом сезоне оба матча между этими командами завершились со счетом 3:1 — и дома, и в гостях выиграл «Кайрат».

    Скорее всего, игра и на этот раз будет результативной. Только не факт, что выиграют хозяев, с ними сейчас явно что-то не то.

    Поэтому ставка — на обе команды забьют за 1.89.

    Также можно рассмотреть вариант со ставкой на тотал больше 2,5 за 2.12. Или на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.30.

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