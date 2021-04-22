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    Станет ли «Аякс» еще на шаг ближе к чемпионству?

    «Аякс» — «Утрехт». Прогноз (к. 2.06) и ставки на матч чемпионата Нидерландов по футболу 22 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Утрехт»
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    «Аякс» уже завоевал Кубок Нидерландов
    В четверг, 22 апреля, «Аякс» на своем поле примет «Утрехт» в рамках 21-го тура Эредивизи. Встреча, которая пройдет на арене «Йохан Круифф», начнется в 19:45 по московскому времени. «Аякс» — «Утрехт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 22 Апреля 2021 года
    Аякс
  • Амстердам
    •  Аякс 19:45 Утрехт Утрехт
  • Нидерланды. Эредивизия
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.42
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 6.90
  • Ставка!
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    «Аякс»

    «Аякс» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Нидерландов, имея на своем счету 72 очка.

    Подопечные Эрика тен Хага одержали 23 победы, трижды сыграли вничью и потерпели два поражения в национальном первенстве.

    Текущая серия побед амстердамской команды насчитывает пять матчей, в которых она обыграла «Гронинген» (3:1), «ПЕК Зволле» (2:0), «АДО Ден Хааг» (5:0), «Херенвен» (2:1) и «Валвейк» (1:0).

    Также в апреле «Аякс» вылетел из Лиги Европы, уступив по сумме двух встреч «Роме» (1:2 и 1:1), и завоевал Кубок Нидерландов, победив в финале «Витесс» (2:1).

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    После травмы у амстердамцев восстанавливается Дейли Блинд. Дисквалификацию отбывает Андре Онана.

    «Утрехт»

    «Утрехт» расположился на седьмом месте в турнирной таблице Эредивизи с 43 набранными баллами.

    На счету «кубковых бойцов» 11 побед, десять ничьих и семь поражений в 28 сыгранных турах.

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    • Команда Рене Хаке в апреле разгромила «АДО Ден Хааг» (4:1), а также потерпела поражение от «Фейеноорда» (1:2).

    Травмы у «Утрехта» залечивают Реда Акмум, Кристофер Маменги, Мимун Махи, Барт Рамселар, Томми Санкт-Яго и Юстин Хогма.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Аякса» — 1.43, победа «Утрехта» — 7.10, ничья — 5.10.

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    Подопечные Эрика тен Хага не имеют достойных конкурентов в Эредивизи. Отрыв в 11 очков от ПСВ и АЗ говорит нам о том, что совсем скоро они оформят очередной чемпионский титул.

    В первом круге амстердамцы обыграли соперника 3:0. В этот раз мы вправе ожидать чего-то подобного, тем более что им больше нет смысла экономить силы на еврокубки. Наш прогноз и ставка — «победа "Аякса" с форой -1,5» за 2.06.

    Также можно присмотреться к ставке «хозяева забьют в обоих таймах». Она принимается с коэффициентом 1.82.

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