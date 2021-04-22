«Аякс»
«Аякс» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Нидерландов, имея на своем счету 72 очка.
Подопечные Эрика тен Хага одержали 23 победы, трижды сыграли вничью и потерпели два поражения в национальном первенстве.
Текущая серия побед амстердамской команды насчитывает пять матчей, в которых она обыграла «Гронинген» (3:1), «ПЕК Зволле» (2:0), «АДО Ден Хааг» (5:0), «Херенвен» (2:1) и «Валвейк» (1:0).
Также в апреле «Аякс» вылетел из Лиги Европы, уступив по сумме двух встреч «Роме» (1:2 и 1:1), и завоевал Кубок Нидерландов, победив в финале «Витесс» (2:1).
После травмы у амстердамцев восстанавливается Дейли Блинд. Дисквалификацию отбывает Андре Онана.
«Утрехт»
«Утрехт» расположился на седьмом месте в турнирной таблице Эредивизи с 43 набранными баллами.
На счету «кубковых бойцов» 11 побед, десять ничьих и семь поражений в 28 сыгранных турах.
Команда Рене Хаке в апреле разгромила «АДО Ден Хааг» (4:1), а также потерпела поражение от «Фейеноорда» (1:2).
Травмы у «Утрехта» залечивают Реда Акмум, Кристофер Маменги, Мимун Махи, Барт Рамселар, Томми Санкт-Яго и Юстин Хогма.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Аякса» — 1.43, победа «Утрехта» — 7.10, ничья — 5.10.
Подопечные Эрика тен Хага не имеют достойных конкурентов в Эредивизи. Отрыв в 11 очков от ПСВ и АЗ говорит нам о том, что совсем скоро они оформят очередной чемпионский титул.
В первом круге амстердамцы обыграли соперника 3:0. В этот раз мы вправе ожидать чего-то подобного, тем более что им больше нет смысла экономить силы на еврокубки. Наш прогноз и ставка — «победа "Аякса" с форой -1,5» за 2.06.
Также можно присмотреться к ставке «хозяева забьют в обоих таймах». Она принимается с коэффициентом 1.82.