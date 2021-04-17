В субботу, 17 апреля, в рамках 33-го тура французской Лиги 2 «Тулуза» на своем поле сыграет с «Шатору». Поединок начнется в 21:00 по мск. «Тулуза» — «Шатору»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тулуза»

«Тулуза» с 59 набранными очками расположилась на третьей строчке турнирной таблицы Лиги 2, уступая второй проходной напрямую позиции только по дополнительным показателям.

Несколько дней тому назад «фиолетовые» в рамках чемпионата расписали выездную мировую с «Генгамом» (1:1), а немного ранее пробились в 1/4 финала Кубка Франции, переиграв на стадии 1/8 финала на выезде любительский коллектив со счетом 2:1.

Перед этим «малыши» в родных стенах разгромили «Нанси» (4:1). За последние шесть матчей во всех турнирах они раз уступили, четыре раза выиграли и раз сыграли вничью.

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16 домашних встреч текущего розыгрыша Лиги 2 принесли «Тулузе» 11 викторий, три мировых результата и два фиаско, разница мячей в этих играх — 38:16.

«Шатору»

«Шатору» — главный аутсайдер чемпионата, почти не имеющий шансов на спасение. Сейчас у коллектива 21 очко и отставание даже от зоны переходных матчей составляет десять баллов.

Последний раз беррийцы выигрывали аж в начале февраля, переиграв тогда соседа по турнирке «Шамбли» со счетом 4:0. После этого они пять встреч проиграли и четырежды сыграли вничью.

В минувшем туре первенства команда на своей территории потерпела фиаско от «Дюнкерка» (1:2), а до этого она три предыдущих матча заканчивала мировыми исходами.

На выезде в текущем розыгрыше Лиги 2 «Шатору» заработал всего девять баллов, выиграв один матч при шести мировых и девяти поражениях, разница мячей — 10:22.

В первом круге «Тулуза» разгромила «Шатору» на его поле со счетом 3:0.

Прогноз и ставка на «Тулуза» — «Шатору»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Тулузы» — 1.44, победа «Шатору» — 7.30, ничья — 4.74.

В свете борьбы за прямую путевку в Лигу 1 «фиолетовым» как можно крупней нужно обыгрывать аутсайдера. Наш прогноз на данную встречу — победа «Тулузы» с форой (-2).