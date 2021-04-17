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    «Крылышки» сразу полетят в атаку?

    «Крылья Советов» — «Факел». Прогноз, ставка (к. 1.91) на футбол, ФНЛ, 17 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Факел»
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    Иван Сергеев
    «Крылья Советов» сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 37-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 14:00 мск. «Крылья Советов» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 17 Апреля 2021 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 14:00 Факел Факел
  • Россия. ФНЛ
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 7.80
  • Ставка!
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    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» сносят всех на своем пути. Самарцы уже, считай, в РПЛ, причем, скорее всего, выйдут туда с первого места.

    «Крылышки» набрали 82 очка, опережая идущий вторым «Нижний Новгород» на 4 пункта. Но цифры здесь — не самое главное. Самарцы просто мощнее всех в лиге!

    Игорю Осинькину удалось сколотить приличный коллектив. Наверняка и в РПЛ самарцы покажут себя достойно, вот только для этого нужно еще сохранить состав команды.

    Прогнозы на ФНЛ

    Например, супербомбардира Ивана Сергеева, наколотившего уже 33 мяча. До рекорда Андрея Федькова (38 голов) осталось совсем немного.

    «Факел»

    «Факел» проводит потрясающую весну, быть может, лучшую за последние несколько лет. И все ведь вполне логично: воронежцы поверили в себя, и результаты пришли!

    «Факел» еще осенью боролся за выживание, теперь же команда занимает 9 место с 53 очками в активе. До зоны стыков далековато, да и в первой части сезона потеряно слишком много очков.

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    • Минувший тур воронежцы провели в привычном стиле. Дома команда минимально переиграла «Текстильщик».

    К слову, против самарцев «Факел» играет довольно успешно. Из пяти последних матчей воронежцы выиграли в двух при двух поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 1.40, на ничью за 4.10, а на «Факел» — за 8.80

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    Хозяева показывают прекрасный футбол, а Сергеев настроен побить рекорд Федькова.

    «Факел» проводит отличный отрезок, и явно намерен дать бой лидеру ФНЛ.

    Самарская атака наверняка постарается проявить себя как можно быстрее. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.91

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