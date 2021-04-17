17 апреля в Краснодаре одноименный клуб сыграет с питерским «Зенитом» в 26-м туре российской Премьер-лиги. Поединок начнется в 19:00 по Москве. «Краснодар» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар»

«Краснодар» после зимнего перерыва только разочаровывает своих поклонников. За девять встреч во всех турнирах он не проиграл всего два раза.

«Быки» прекратили выступление в ЛЕ, дважды уступив в 1/16 финала загребскому «Динамо» (2:3 и 0:1) и завершили выступление в Кубке России, потерпев фиаско на стадии 1/8 финала дома от «Сочи» (1:2).

Единственную победу «черно-зеленые» добыли над беспомощным «Тамбовом», разгромив его в гостях со счетом 4:0, также раз они сыграли вничью, поделив очки с «Уралом» (2:2).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В двух минувших турах краснодарцы уступили «всухую» — дома 0:5 «Ахмату» и в Туле 0:1 «Арсеналу». В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» с 34 очками идет всего лишь на десятом месте, существенно отставая от еврокубковой зоны.

«Зенит»

«Зенит» за пять туров до завершения чемпионата России единолично возглавляет турнирную таблицу, имея на своем счету 54 очка и отрыв в семь пунктов от ближайшего преследователя.

После зимней паузы питерский коллектив был неубедителен, проиграв в Кубке страны дома тульскому «Арсеналу» (1:2) и набрав всего лишь одно очко в двух первых турах чемпионата.

Однако затем дружина Семака не позволяла себе осечек, выиграв все четыре игры в рамках РПЛ, забивая за игру минимум два мяча, дважды победив в этот период без пропущенных мячей.

В минувшем туре первенства «сине-бело-голубые» на выезде по волевому одолели «Сочи» (2:1), а игровым днем ранее в родных стенах справились с «Химками», победив со счетом 2:0.

В первом круге «Зенит» на своем поле обыграл «Краснодар» со счетом 3:1. За последние пять очных встреч питерцы только раз забили краснодарцам менее двух мячей.

Прогноз и ставка на «Краснодар» — «Зенит»

В этом матче букмекеры на тотал мячей больше 3,0 предлагают кэфф в 2.08, а на низовой исход дают 1.75.

Учитывая неважную форму хозяев и высочайшую мотивацию действующего чемпиона России, ставим этой игре на то, что питерцы забьют более 1,5 мяча.