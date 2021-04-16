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    «Львов» с «Александрией» начнут без разведки?

    «Львов» — «Александрия». Прогноз, ставка (к. 1.70) на футбол, УПЛ, 16 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Львов» — «Александрия»
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    Владимир Шаран
    «Львов» сыграет на своем поле с «Александрией» в рамках 22-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 17:00 мск. «Львов» — «Александрия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Львов»

    «Львов» борется за выживание. Впрочем, с появлением на тренерском мостике Анатолия Бессмертного шансы на спасение повысились.

    Еще бы, ведь совсем недавно львовяне сумели переиграть пока еще действующего чемпиона Украины «Шахтер» (3:2). Правда, стабильности команде пока недостает.

    Вот и в минувшем туре «Львов» провел прекрасный первый тайм в Полтаве. Между тем, не забив пенальти, после перерыва команда Бессмертного уступила «Ворскле» (2:1).

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    Поединки против «Александрии» для «львов» проходят крайне непросто. Из пяти последних встреч команда выиграла лишь однажды, уступив в трех.

    «Александрия»

    Команда Владимира Шарана тур назад чуть было не отобрала очки у идущего к очередному чемпионству «Динамо» (1:2). Да, обидно пропускать решающий мяч на последних минутах…

    Вот и в минувшем туре УПЛ череда неудач команды продолжилась. На сей раз «Александрия» была показательно бита в Чернигове «Десной» (4:1).

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    • «Александрия» за медали не борется. Куда там, им бы в пятерку попасть! Впрочем, и такой исход уже маловероятен.

    Ныне александрийцы занимают 7 место с 26 набранными очками в активе. При этом забивает и пропускает команда с одинаковой частотой (28:28).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Александрию» за 2.05, на ничью за 3.25, а на «Львов» — за 4.00

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    Команда Бессмертного борется за сохранение прописки в УПЛ, а значит, будет стараться добыть очки.

    У александрийцев нынче кризис жанра, который команда надеется преодолеть.

    Атака александрийцев наконец-то должна выстрелить, да и хозяева имеют все шансы на быстрый гол. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.70

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