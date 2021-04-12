ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» взял реванш у «Виллы»«Ливерпуль» не решил проблемы, но прогрессирует «Ростов» — «Рубин»Редко, но метко. Сочный удар Йевтича принёс победу «Рубину» в Ростове Карим БенземаПримера. «Реал» выиграл Эль-Класико в Мадриде, «Атлетико» в гостях у «Бетиса»
  • 23:54
    • «Реал» удержал победу над «Барсой» в Эль-Класико и вышел в лидеры Примеры
  • 20:55
    • Гол Йевтича принес «Рубину» победу над «Ростовом»
  • 22:12
    • Волейболисты «Динамо» в третий раз стали чемпионами России
  • 21:43
    • СКА дожал ЦСКА в третьем овертайме и сократил отставание в полуфинальной серии
  • 21:33
    • «Боруссия» одержала волевую победу над «Штутгартом»
  • 21:22
    • Дубль Пулишича помог «Челси» разгромить «Кристал Пэлас»
  • 20:57
    • «Милан» одолел «Парму», Ибрагимович получил красную карточку
    Все новости спорта

    «Фермеры» обидят дома «малышей»?

    «Генгам» — «Тулуза». Прогноз, ставка (к. 1.70) на футбол, чемпионат Франции, 12 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Генгам Прогнозы на Тулузу
    Прогноз и ставки на «Генгам» — «Тулуза»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Генгам»
    В понедельник, 12 апреля, «Генгам» на своем поле в рамках 32-го тура французской Лиги 2 примет «Тулузу». Стартовый свисток на данный поединок будет дан в 21:45 по мск. «Генгам» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 2 12 Апреля 2021 года
    Генгам
  • Франция. Лига 2
    •  Генгам 21:45 Тулуза Тулуза
  • Франция. Лига 2
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.70
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.17
  • Ставка!
    •

    «Генгам»

    «Генгам» ведет борьбу за выживание. Сейчас он с 30 набранными очками находится в зоне переходных матчей, на 18 месте, отставая от безопасной строки всего на балл.

    Стоит отметить, что в отрезке последних 12 встреч Лиги 2 «фермеры» смогли добыть всего одну викторию, которая состоялась 13 марта в гостях над «Аяччо» со счетом 2:0.

    Также в этот период «трактористы» уступили в четырех поединках и семь игр свели вничью. В своем последнем сыгранном поединке они на выезде потерпели фиаско от лидирующего «Труа» со счетом 0:1.

    Все прогнозы на футбол

    Только 14 очков из 30 «Генгам» заработал в родных стенах, выиграв всего лишь две встречи, восемь раз сыграв вничью и проиграв пять игр, разница забитых и пропущенных — 15:22.

    «Тулуза»

    «Тулуза» с 58 набранными очками после 31 тура расположилась на второй строчке турнирной таблицы Лиги 2, опережая третью позицию на два балла, но сыграв на игру больше.

    Несколько дней тому назад «фиолетовые» пробились в 1/4 финала Кубка Франции, переиграв на стадии 1/8 финала на выезде любительский коллектив со счетом 2:1.

  • Осечка красной машины. Парижане отомстили «Баварии» за прошлогодний финал
  • Реакция спортивных СМИ на победу ПСЖ над «Баварией» в Лиге чемпионов
  • 08/04/2021

    • А в своей последней встрече чемпионата страны «малыши» в родных стенах разгромили «Нанси» (4:1). За последние пять матчей во всех турнирах они раз уступили и четыре раза выиграли. Отметим, что сейчас у них 10-матчевая безничейная серия.

    Вне родных стен «Тулуза» набрала 22 очка из 58 общих. Она добилась шести викторий, пять игр проиграла и четыре раза делила очки со своими оппонентами, разница мячей составляет 21:17.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    В первом круге эти команды расписали мировую со счетом 2:2.

    Прогноз и ставка на «Генгам» — «Тулуза»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостях: победа «Тулузы» — 2.15, победа «Генгама» — 3.60, ничья — 3.20.

    После непростого кубкового матча «фиолетовые» могут не успеть полностью восстановиться к предстоящей игре и потеряют очки. Наш прогноз и ставка — 1Х.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 08:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Оренбург — Спартак-2
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Интер — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Арсенал — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Ренн — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Бернли — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Минск — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Шинник — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ювентус — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Сампдория — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Верона — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:05
    •  2.76
  • Прогноз на матч Сочи — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Бавария» — ПСЖ
  • Осечка красной машины. Парижане отомстили «Баварии» за прошлогодний финал
    • 01:58 08/04/2021     «Реал» — «Ливерпуль»
  • Дежавю в Мадриде. Винисиус наказал «Ливерпуль» за ошибки в обороне
    • 02:22 07/04/2021     Виктор Гончаренко
  • Краснодарская революция. Гончаренко пересел с «коня» на «быка»
    • 22:21 06/04/2021
    «Генгам» — «Тулуза»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 12.04.2021. Прогнозы на футбол. «Фермеры» обидят дома «малышей»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры