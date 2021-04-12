В понедельник, 12 апреля, «Генгам» на своем поле в рамках 32-го тура французской Лиги 2 примет «Тулузу». Стартовый свисток на данный поединок будет дан в 21:45 по мск. «Генгам» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Генгам»

«Генгам» ведет борьбу за выживание. Сейчас он с 30 набранными очками находится в зоне переходных матчей, на 18 месте, отставая от безопасной строки всего на балл.

Стоит отметить, что в отрезке последних 12 встреч Лиги 2 «фермеры» смогли добыть всего одну викторию, которая состоялась 13 марта в гостях над «Аяччо» со счетом 2:0.

Также в этот период «трактористы» уступили в четырех поединках и семь игр свели вничью. В своем последнем сыгранном поединке они на выезде потерпели фиаско от лидирующего «Труа» со счетом 0:1.

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Только 14 очков из 30 «Генгам» заработал в родных стенах, выиграв всего лишь две встречи, восемь раз сыграв вничью и проиграв пять игр, разница забитых и пропущенных — 15:22.

«Тулуза»

«Тулуза» с 58 набранными очками после 31 тура расположилась на второй строчке турнирной таблицы Лиги 2, опережая третью позицию на два балла, но сыграв на игру больше.

Несколько дней тому назад «фиолетовые» пробились в 1/4 финала Кубка Франции, переиграв на стадии 1/8 финала на выезде любительский коллектив со счетом 2:1.

А в своей последней встрече чемпионата страны «малыши» в родных стенах разгромили «Нанси» (4:1). За последние пять матчей во всех турнирах они раз уступили и четыре раза выиграли. Отметим, что сейчас у них 10-матчевая безничейная серия.

Вне родных стен «Тулуза» набрала 22 очка из 58 общих. Она добилась шести викторий, пять игр проиграла и четыре раза делила очки со своими оппонентами, разница мячей составляет 21:17.

В первом круге эти команды расписали мировую со счетом 2:2.

Прогноз и ставка на «Генгам» — «Тулуза»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостях: победа «Тулузы» — 2.15, победа «Генгама» — 3.60, ничья — 3.20.

После непростого кубкового матча «фиолетовые» могут не успеть полностью восстановиться к предстоящей игре и потеряют очки. Наш прогноз и ставка — 1Х.