«Генгам»
«Генгам» ведет борьбу за выживание. Сейчас он с 30 набранными очками находится в зоне переходных матчей, на 18 месте, отставая от безопасной строки всего на балл.
Стоит отметить, что в отрезке последних 12 встреч Лиги 2 «фермеры» смогли добыть всего одну викторию, которая состоялась 13 марта в гостях над «Аяччо» со счетом 2:0.
Также в этот период «трактористы» уступили в четырех поединках и семь игр свели вничью. В своем последнем сыгранном поединке они на выезде потерпели фиаско от лидирующего «Труа» со счетом 0:1.
Только 14 очков из 30 «Генгам» заработал в родных стенах, выиграв всего лишь две встречи, восемь раз сыграв вничью и проиграв пять игр, разница забитых и пропущенных — 15:22.
«Тулуза»
«Тулуза» с 58 набранными очками после 31 тура расположилась на второй строчке турнирной таблицы Лиги 2, опережая третью позицию на два балла, но сыграв на игру больше.
Несколько дней тому назад «фиолетовые» пробились в 1/4 финала Кубка Франции, переиграв на стадии 1/8 финала на выезде любительский коллектив со счетом 2:1.
А в своей последней встрече чемпионата страны «малыши» в родных стенах разгромили «Нанси» (4:1). За последние пять матчей во всех турнирах они раз уступили и четыре раза выиграли. Отметим, что сейчас у них 10-матчевая безничейная серия.
Вне родных стен «Тулуза» набрала 22 очка из 58 общих. Она добилась шести викторий, пять игр проиграла и четыре раза делила очки со своими оппонентами, разница мячей составляет 21:17.
В первом круге эти команды расписали мировую со счетом 2:2.
Прогноз и ставка на «Генгам» — «Тулуза»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостях: победа «Тулузы» — 2.15, победа «Генгама» — 3.60, ничья — 3.20.
После непростого кубкового матча «фиолетовые» могут не успеть полностью восстановиться к предстоящей игре и потеряют очки. Наш прогноз и ставка — 1Х.