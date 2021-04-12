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    «Армейцы» выиграют прагматично

    ЦСКА — «Ротор». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, чемпионат России, 12 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Ротор»
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    Марио Фернандес
    В заключительном поединке 25-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА в Москве сыграет с волгоградским «Ротором». Игра состоится 12 апреля и начнется в 19:00 по мск. ЦСКА — «Ротор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 12 Апреля 2021 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:00 Ротор Ротор
  • Волгоград
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.30
  • X
  • 5.55
  • 2
  • 10.00
  • Ставка!
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    ЦСКА

    С 43 набранными баллами ЦСКА в турнирной таблице Премьер-лиги занимает пятую строчку, но он имеет одинаковое количество пунктов с третьим местом, а второй позиции уступает четыре очка.

    Отметим, что после возобновления чемпионата «армейцы» три из пяти встреч проиграли, а также выиграв две игры. Одна из викторий была в минувшем туре в гостях над кризисным «Тамбовом» (2:1).

    Несколько дней тому назад московский коллектив пробился в полуфинал Кубка страны. На стадии 1/4 финала он не без труда переиграл на выезде тульский «Арсенал» (2:1), забив решающий гол в концовке поединка.

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    21 из 43 баллов ЦСКА заработал на своей арене. Столичный коллектив добился шести выигрышей, три раза сыграл вничью и столько же встреч проиграл, разница мячей — 25:15.

    «Ротор»

    Волгоградский коллектив после 24 сыгранных туров находится в зоне переходных матчей, на 13 позиции. У него на счету 18 баллов и отставание от 12 безопасной строки аж в 11 пунктов.

    В новом году «Ротор» успел провести пять игр в рамках чемпионата страны, в которых набрал четыре пункта. Начал он с выездной виктории над кризисным «Тамбов» со счетом 3:1.

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    • После чего «волжане» расписали безголевую ничью на своей территории с «Химками», а затем проиграли три матча «всухую». Так в минувшем игровом дне первенства они на своей арене уступили «Локомотиву» со счетом 0:2.

    На выезде в текущем розыгрыше РПЛ «Ротор» набрал десять очков, выиграв два поединка при четырех мировых исходах и пяти фиаско, разница забитых и пропущенных — 8:18.

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    В первом круге ЦСКА выиграл у «Ротора» на его поле с минимальным счетом 1:0.

    Прогноз и ставка на ЦСКА — «Ротор»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа ЦСКА — 1.32, победа «Ротора» — 11.00, ничья — 5.85.

    «Армейцы» не должны иметь проблем в этой игре с завоеванием трех баллов, но так как они не отличаются высокой результативностью, то рекомендуем поставить на двойной исход — П1 + ТМ 3,5.

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