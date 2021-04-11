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    На «Фельтинс-Арене» будет низовая игра

    «Шальке» — «Аугсбург». Прогноз, ставка (к. 1.77) на футбол, чемпионат Германии, 11 апреля 2021 года

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    «Шальке»
    В воскресенье, 11 апреля, в Гельзенкирхене на «Фельтинс-Арене» «Шальке» сыграет с «Аугсбургом» в 28-м туре немецкой Бундеслиги. Начало — в 16:30 по мск. «Шальке» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 11 Апреля 2021 года
    Шальке 04
  • Гельзенкирхен
    •  Шальке 04 16:30 Аугсбург Аугсбург
  • Аугсбург
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    Коэффициенты на матч
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    «Шальке»

    «Шальке» за 27 проведенных матчей набрал всего десять очков и занимает последнее место в турнирной таблице, почти не имея шансов на спасение.

    В прошлом туре первенства «кобальтовые» в Леверкузене проиграли «Байеру» со счетом 1:2, что стало их третьим фиаско подряд. Ранее они крупно уступили 0:5 на выезде «Вольфсбургу» и на своей арене 0:3 гладбахской «Боруссии».

    Безвыигрышная серия гельзенкирхенцев достигает отметки 12 поединков, в которой они три раза сыграли и девять встреч проиграли, и шесть из них были разгромы (в основном «сухие»).

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    В родных стенах «Шальке» заработал шесть пунктов, выиграв одну игру, трижды расписав мировые и потерпев десять поражений. Разница забитых и пропущенных — 8:29.

    «Аугсбург»

    У «Аугсбурга» сейчас в копилке находится 32 очка, с которыми он занимает 11 место в турнирной таблице Бундеслиги, находясь в девяти баллах от зоны вылета.

    В своей последней проведенной встрече чемпионата «фуггерам» удалось обыграть дома «Хоффенхайм» со счетом 2:1. Это была их третья победа за пять последних туров, также в этом отрезке они дважды проиграли.

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    • Оба проигрыша были гостевыми — от «Герты» (1:2) и «Фрайбурга» (0:2), обыграть еще удалось на выезде «Майнц» (1:0) и на своей территории гладбахскую «Боруссию» (3:1).

    На выезде в текущем розыгрыше Бундеслиги «Аугсбург» заработал 14 очков из 32, выиграв четыре поединка при двух мировых исходах и семи фиаско, разница мячей — 12:19.

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    В первом круге они сыграли вничью 2:2, а в прошлом чемпионате обменялись гостевыми викториями — 0:3 и 3:2.

    Прогноз и ставка на «Шальке» — «Аугсбург»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Аугсбурга» — 2.41, победа «Шальке» — 3.25, ничья — 3.40.

    Обе команды не могут похвастаться хорошей результативностью, поэтому от их очной встречи ждем низового исхода. Наша прогноз и ставка — ТМ 2,5.

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