В воскресенье, 11 апреля, в Гельзенкирхене на «Фельтинс-Арене» «Шальке» сыграет с «Аугсбургом» в 28-м туре немецкой Бундеслиги. Начало — в 16:30 по мск. «Шальке» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шальке»

«Шальке» за 27 проведенных матчей набрал всего десять очков и занимает последнее место в турнирной таблице, почти не имея шансов на спасение.

В прошлом туре первенства «кобальтовые» в Леверкузене проиграли «Байеру» со счетом 1:2, что стало их третьим фиаско подряд. Ранее они крупно уступили 0:5 на выезде «Вольфсбургу» и на своей арене 0:3 гладбахской «Боруссии».

Безвыигрышная серия гельзенкирхенцев достигает отметки 12 поединков, в которой они три раза сыграли и девять встреч проиграли, и шесть из них были разгромы (в основном «сухие»).

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В родных стенах «Шальке» заработал шесть пунктов, выиграв одну игру, трижды расписав мировые и потерпев десять поражений. Разница забитых и пропущенных — 8:29.

«Аугсбург»

У «Аугсбурга» сейчас в копилке находится 32 очка, с которыми он занимает 11 место в турнирной таблице Бундеслиги, находясь в девяти баллах от зоны вылета.

В своей последней проведенной встрече чемпионата «фуггерам» удалось обыграть дома «Хоффенхайм» со счетом 2:1. Это была их третья победа за пять последних туров, также в этом отрезке они дважды проиграли.

Оба проигрыша были гостевыми — от «Герты» (1:2) и «Фрайбурга» (0:2), обыграть еще удалось на выезде «Майнц» (1:0) и на своей территории гладбахскую «Боруссию» (3:1).

На выезде в текущем розыгрыше Бундеслиги «Аугсбург» заработал 14 очков из 32, выиграв четыре поединка при двух мировых исходах и семи фиаско, разница мячей — 12:19.

В первом круге они сыграли вничью 2:2, а в прошлом чемпионате обменялись гостевыми викториями — 0:3 и 3:2.

Прогноз и ставка на «Шальке» — «Аугсбург»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Аугсбурга» — 2.41, победа «Шальке» — 3.25, ничья — 3.40.

Обе команды не могут похвастаться хорошей результативностью, поэтому от их очной встречи ждем низового исхода. Наша прогноз и ставка — ТМ 2,5.