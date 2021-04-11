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    «Локомотив» прервет безвыигрышную серию в противостоянии со «Спартаком»?

    «Локомотив» — «Спартак». Прогноз (к. 2.19) и ставки на чемпионат России 11 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Спартак»
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    Федор Смолов
    «Локомотив» встретится на своем поле со «Спартаком» в рамках 25-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 19:00 мск. «Локомотив» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 11 Апреля 2021 года
    Локомотив
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    •  Локомотив 19:00 Спартак Спартак
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    «Локомотив»

    «Локомотив» демонстрирует невероятные результаты после зимней паузы. В этом году «железнодорожники» выиграли все официальные матчи.

    Ранее на этой неделе «Локомотив» одержал уверенную победу над «Сочи» (3:1) и вышел в полуфинал Кубка России. Автором двух забитых мячей стал Федор Смолов.

    В РПЛ победная серия «Локомотива» составляет уже пять матчей. «Железнодорожники» выиграли у ЦСКА, «Арсенала», «Сочи», «Уфы» и «Ротора». На этом отрезке команда Марко Николича забила 11 мячей, а пропустила — всего лишь один.

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    • В таблице «Локомотив» после всех этих успехов поднялся на третье место. Отставание от «Спартака» составляет четыре очка, а от «Зенита» — восемь.

    «Спартак»

    Тем временем «Спартак» находится на второй строчке. И в отличие от «Локомотива», у него, конечно же, намного больше шансов побороться с «Зенитом» за золотые медали. Но только при условии победы в предстоящем матче.

    На самом деле, «Спартак» сейчас тоже в порядке. Красно-белые выиграли четыре предыдущих матча в чемпионате России, и сейчас уже никто не вспоминает, что сразу после возобновления сезона команда Доменико Тедеско вылетела из Кубка России, проиграв «Динамо», и уступила на своем поле «Рубину».

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    • В прошлом туре «Спартак» в эпичном матче обыграл «Ростов». А перед этим были победы над «Краснодаром», «Динамо» и «Уралом».

    Все прогнозы на РПЛ

    Также интересно, что после возвращения Квинси Промеса «Спартак» стал очень много забивать. В четырех предыдущих матчах команда Тедеско забила 16 матчей. Невероятная результативность для РПЛ.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят явного фаворита в этом матче. На «Локомотив» предлагаю поставить за 3.14, на победу «Спартака» за 2.60, а на ничью — за 3.35.

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    С одной стороны — очень организованный «Локомотив», а с другой — брутальный «Спартак», который вдруг начал демонстрировать удивительную результативность.

    Но в таких матчах очень часто побеждает тот, кто лучше обороняется. И у «Локомотива» в этом плане ситуация получше, чем у «Спартака». Может, «железнодорожники» не такие зрелищные, но играют они явно не хуже. Марко Николич, надо признать, проделал на сборах невероятную работу.

    Ставка — победа «Локомотива» с форой (0) за 2.19.

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