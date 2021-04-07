В рамках 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» будет принимать ПСЖ. Матч пройдет в Мюнхене 7 апреля. Начало — в 22:00 мск. «Бавария» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

«Бавария» подошла к матчу против ПСЖ с серией из семи подряд побед во всех турнирах.

Эта серия стартовала с первого матча 1/8 финала ЛЧ против «Лацио», в котором мюнхенцы победили в гостях со счетом 4:1. Ответная игра также завершилась победой «Баварии» — 2:1.

После этого в двух турах немецкой Бундеслиги «Бавария» сперва разгромила «Штутгарт» (4:1), а затем в важнейшем матче в гостях обыграла «РБ Лейпциг» — 1:0.

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Благодаря этой победе в чемпионской гонке мюнхенцы оторвались от «Лейпцига» уже на 7 очков. У «Баварии» — 64 очка в 27 турах, забито 79 голов, пропущено 35.

Против ПСЖ «Баварии» придется играть без своего главного бомбардира Роберта Левандовски, который травмировался в расположении сборной Польши.

ПСЖ

У «Пари Сен-Жермен» не все так радужно в последнее время. Команда Маурисио Почеттино в трех последних турах Лиги 1 один раз выиграла и дважды проиграла.

ПСЖ уступил «Нанту» (1:2), а также в предыдущем туре проиграл «Лиллю» (0:1) в матче со скандальным удалением Неймара, который едва успел вернуться после травмы.

При этом тот же «Лилль» удалось пройти в Кубке Франции (3:0), а в чемпионате со счетом 4:2 был обыгран «Лион».

Из-за поражения от «Лилля» ПСЖ теперь обосновался на втором месте в таблице Лиги 1. У команды — 63 очка, тогда как у «Лилля» — 66. При этом ПСЖ всего на 1 очко опережает «Монако» и на 2 — «Лион».

В Лиге чемпионов в 1/8 финала ПСЖ выбил из борьбы «Барселону» — после победы 4:1 в гостях парижане сыграли вничью дома — 1:1.

Ставка

На победу «Баварии» букмекеры дают коэффициент 1,99, на ничью — 4,20, а на ПСЖ — 3,78.

На проход «Баварии» можно поставить с коэффициентом 1,72, тогда как на то, что дальше пойдет ПСЖ — 2,12.

Прогноз и ставка на матч — Обе забьют и тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,70.