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    Поднимется ли «Вест Хэм» в Лигу чемпионов?

    «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 5 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм»
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    «Вест Хэм» станет 4-м в случае победы
    В понедельник, 5 апреля, «Вулверхэмптон» на своем поле примет «Вест Хэм» в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на арене «Молинью», начнется в 22:15 по московскому времени. «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Апреля 2021 года
    Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
    •  Вулверхэмптон 22:15 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
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    «Вулверхэмптон»

    «Волки» имеют 35 очков на своем счету. Это количество баллов позволяет команде Эшпириту Санту занимать лишь 13 место в турнирной таблице АПЛ.

    «Вулверхэмптон» показывал невыразительную игру в последних поединках, из-за чего оставался без побед. Эта серия на сегодня составляет четыре матча.

    «Оранжевые» разошлись миром с «Ньюкаслом» (0:0) и «Астон Виллой» (1:1), а также они проиграли 1:4 «Ман Сити» и 0:1 «Ливерпулю».

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    Вряд ли «Вулвз» вылетят из Премьер-лиги, с учетом отрыва в девять очков при матче в запасе, но и в еврокубки точно не поднимется.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» в этом сезоне претендует на билет в Лигу чемпионов. Сейчас с 49 очками идет шестым в турнирной таблице АПЛ, но в случае успеха в этой игре поднимется в топ-4.

    В отрезке последних восьми встреч чемпионата страны «молотки» теряли очки в четырех случаях, и в основном на выезде. Они уступили манчестерским командам (1:2 и 0:1), а также сыграли вничью с «Фулхэмом» (0:0).

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    • Кроме того, в прошлом туре подопечные Дэвида Мойеса разошлись миром с «Арсеналом» (3:3) дома, хотя к 32-й минуте выигрывали 3:0.

    В четырех других поединках коллектив неизменно побеждал. На своей арене он одержал три виктории, пропустив в них всего один гол при семи забитых, а в гостях справился с «Астон Виллой» — 3:1.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,62.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — «Вест Хэм» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,40.

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