В понедельник, 5 апреля, «Вулверхэмптон» на своем поле примет «Вест Хэм» в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на арене «Молинью», начнется в 22:15 по московскому времени. «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

«Волки» имеют 35 очков на своем счету. Это количество баллов позволяет команде Эшпириту Санту занимать лишь 13 место в турнирной таблице АПЛ.

«Вулверхэмптон» показывал невыразительную игру в последних поединках, из-за чего оставался без побед. Эта серия на сегодня составляет четыре матча.

«Оранжевые» разошлись миром с «Ньюкаслом» (0:0) и «Астон Виллой» (1:1), а также они проиграли 1:4 «Ман Сити» и 0:1 «Ливерпулю».

Все прогнозы на АПЛ

Вряд ли «Вулвз» вылетят из Премьер-лиги, с учетом отрыва в девять очков при матче в запасе, но и в еврокубки точно не поднимется.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» в этом сезоне претендует на билет в Лигу чемпионов. Сейчас с 49 очками идет шестым в турнирной таблице АПЛ, но в случае успеха в этой игре поднимется в топ-4.

В отрезке последних восьми встреч чемпионата страны «молотки» теряли очки в четырех случаях, и в основном на выезде. Они уступили манчестерским командам (1:2 и 0:1), а также сыграли вничью с «Фулхэмом» (0:0).

Кроме того, в прошлом туре подопечные Дэвида Мойеса разошлись миром с «Арсеналом» (3:3) дома, хотя к 32-й минуте выигрывали 3:0.

В четырех других поединках коллектив неизменно побеждал. На своей арене он одержал три виктории, пропустив в них всего один гол при семи забитых, а в гостях справился с «Астон Виллой» — 3:1.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,62.

Успех хозяев поля оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — «Вест Хэм» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,40.