Сборная Германии будет принимать сборную Северной Македонии в матче 3-го тура отбора на ЧМ-2022. Матч пройдет в Дуйсбурге 31 марта. Германия — Северная Македония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Германия

В розыгрыше Лиги наций Германия заняла второе место в группе с Испанией, Швейцарией и Украиной. Немцы набрали 9 очков, на 2 пункта отстав от испанцев.

Забила Германия 10 голов, а пропустила 13. Добрая половина из пропущенных пришлась на последний матч года с Испанией, в котором немцы проиграли со счетом 0:6.

В стартовом матче отбора ЧМ-2022 подопечные Йоахима Лева дома разгромили Исландию (3:0). Нужно учесть, что, «островитяне» проиграли семь последних матчей.

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В последнем матче Бундестим не без труда одолела на выезде Румынию« (1:0), превосходя румынов по всем показателям, но так и не сумев забить второй гол.

Северная Македония

В Лиге Наций Македония выступила не лучшим образом. На финише команда уступила 1 место армянам, уступив тем с минимальным счетом.

Зато благодаря квотам этого турнира македонцы пробились на Евро — в ноябре прошлого года в финале пути D квалификации они одержали победу в матче с Грузией (1:0).

Отборочный турнир Северная Македония начала с выездного поражения от Румынии (2:3). Проигрывая 0:2, македонцы едва не спаслись на последних минутах, но пропустили третий мяч.

В последнем матче Македония уверенно разгромила на своем поле команду Лихтенштейна со счетом 5:0.

Прогноз и ставки

На победу Германии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.11, на ничью в основное время — 9.40, а на победу Северной Македонии — 29.00.

Беспроигрышная серия сборной Германии в квалификации к чемпионатам мира составляет уже 35 матчей (30 побед, 5 ничьих). А на своем поле немцы выиграли 9 последних матчей в рамках отбора к ЧМ.

Команды еще никогда не играли между собой , но и без очных противостояний очевидно, что Германия существенно выше классом. Прогнозируем, что немцы победят.

Одним голом в матче не обойдётся. Северная Македония забивала в 11 из 12 предыдущих официальных игр. Интересен вариант для ставок ТМ 3,5 за 1.71 и "Обе забьют" за 2.80.