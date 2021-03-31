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    Выстоит ли македонская фаланга против Германии?

    Германия — Северная Македония. Прогноз (к. 1.86) и ставка на матч квалификации ЧМ-2022 по футболу 31 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Германия — Северная Македония
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    Сборная Германии
    Сборная Германии будет принимать сборную Северной Македонии в матче 3-го тура отбора на ЧМ-2022. Матч пройдет в Дуйсбурге 31 марта. Германия — Северная Македония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Германия

    В розыгрыше Лиги наций Германия заняла второе место в группе с Испанией, Швейцарией и Украиной. Немцы набрали 9 очков, на 2 пункта отстав от испанцев.

    Забила Германия 10 голов, а пропустила 13. Добрая половина из пропущенных пришлась на последний матч года с Испанией, в котором немцы проиграли со счетом 0:6.

    В стартовом матче отбора ЧМ-2022 подопечные Йоахима Лева дома разгромили Исландию (3:0). Нужно учесть, что, «островитяне» проиграли семь последних матчей.

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    В последнем матче Бундестим не без труда одолела на выезде Румынию« (1:0), превосходя румынов по всем показателям, но так и не сумев забить второй гол.

    Северная Македония

    В Лиге Наций Македония выступила не лучшим образом. На финише команда уступила 1 место армянам, уступив тем с минимальным счетом.

    Зато благодаря квотам этого турнира македонцы пробились на Евро — в ноябре прошлого года в финале пути D квалификации они одержали победу в матче с Грузией (1:0).

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    • Отборочный турнир Северная Македония начала с выездного поражения от Румынии (2:3). Проигрывая 0:2, македонцы едва не спаслись на последних минутах, но пропустили третий мяч.

    В последнем матче Македония уверенно разгромила на своем поле команду Лихтенштейна со счетом 5:0.

    Прогноз и ставки

    На победу Германии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.11, на ничью в основное время — 9.40, а на победу Северной Македонии — 29.00.

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    Беспроигрышная серия сборной Германии в квалификации к чемпионатам мира составляет уже 35 матчей (30 побед, 5 ничьих). А на своем поле немцы выиграли 9 последних матчей в рамках отбора к ЧМ.

    Команды еще никогда не играли между собой , но и без очных противостояний очевидно, что Германия существенно выше классом. Прогнозируем, что немцы победят.

    Одним голом в матче не обойдётся. Северная Македония забивала в 11 из 12 предыдущих официальных игр. Интересен вариант для ставок ТМ 3,5 за 1.71 и "Обе забьют" за 2.80.

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