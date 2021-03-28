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    Македонцы включатся после перерыва

    Северная Македония — Лихтенштейн. Прогноз, ставка (к. 1.68) на футбол, квалификация к ЧМ-2022, 28 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Северная Македония — Лихтенштейн
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    Бобан Николов
    Северная Македония сыграют на своем поле с Лихтенштейном в рамках 2-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022. Матч пройдет 28 марта, начало — в 21:45 мск. Северная Македония — Лихтенштейн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Северная Македония

    Северная Македония нынешний отборочный турнир начала неудачно. Да, бой румынам команда дала, но в итоге покинула Бухарест на щите (3:2).

    Наверняка македонцы не потеряли веру в свои силы. Цель перед командой стоит прозаическая — побороться за итоговое 2 место в группе.

    Разумеется, соперников уровня европейского карлика нужно побеждать, тем более дома. В этой встрече так и должно произойти.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Из пяти последних свиданий с Лихтенштейном македонцы выиграли во всех пяти. Да и вообще, за всю историю противостояний между этими сборными была зафиксирована лишь одна ничья (в 2002 году).

    Лихтенштейн

    Лихтенштейн стартовал в квалификации матчем с армянами. В итоге команда минимально уступила дома из-за автогола Фроммельта.

    Похоже, европейского карлика ждет очередной цикл мучений. Впрочем, Лихтенштейну ведь давно не привыкать быть поставщиком очков.

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  • 22/03/2021

    • В первом туре Лихтенштейн выступил достойно, но результата не добыл. Вот и выезд в Скопье ничего положительного команде не сулит.

    Вероятнее всего, гости продержатся какое-то время. А уж после перерыва оборона Лихтенштейна будет давать сбой за сбоем.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Северную Македонию за 1.12, на ничью за 8.63, а на Лихтенштейн — за 23.00

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    Северная Македония неудачно начала квалификацию, и горит желанием взять первые три очка.

    Гости ни на что в нынешнем цикле не рассчитывают, но могут усложнить жизнь македонцам.

    Хозяева и классом повыше, и атакуют неплохо, что и продемонстрируют после перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.68

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