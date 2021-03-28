ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доменико ТедескоПосле Тедеско. Десять тренеров для «Спартака» Виктория Синицина и Никита КацалаповЧМ по фигурному катанию. Триумф российских одиночниц, Соловьева и Кацалапов выиграли ритм-танец Гюндоган — один из героев успешного сезона «Сити»АПЛ: предсказуемый чемпион и непредсказуемый пелотон
  • 00:04
    • Щербакова — чемпионка мира по фигурному катанию, весь пьедестал заняли россиянки
  • 07:15
    • Сборная России проведет товарищеский матч с Польшей в первый день лета
  • 22:31
    • Трусова выполнила 5 четверных прыжков в произвольной программе на ЧМ
  • 21:57
    • СКА разгромил «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
  • 21:50
    • «Авангард» всухую обыграл «Магнитку» и вновь повел в серии
  • 18:16
    • Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧМ в Стокгольме
    Все новости спорта

    Обыграет ли Шотландия Израиль?

    Израиль — Шотландия. Прогноз, ставка (к. 4.75) на футбол, квалификация к ЧМ-2022, 28 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на Сборная Израиля Прогнозы на Сборная Шотландии
    Прогноз и ставки на Израиль — Шотландия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Израиль проиграл в первом матче отбора ЧМ-2022
    Израиль сыграет на своем поле с Шотландией в рамках 2-го тура квалификации к чемпионату мира-2022. Матч пройдет 28 марта, начало — в 22:45 мск. Израиль — Шотландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа F 28 Марта 2021 года
    Израиль
  • Иерусалим
    •  Израиль 21:45 Шотландия Шотландия
  • Лига наций УЕФА. B2
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
    •

    Израиль

    Израиль все никак не может попасть на какой-нибудь серьезный турнир. Всякий раз команде не хватает чего-то в квалификации.

    Вот и начало нынешнего отборочного цикла вселяет определенные надежды и ожидания. В группе с четырьмя примерно равными по классу командами у Израиля есть шанс зацепиться хотя бы за 2 место.

    Последними официальными поединками для команды были игры Лиги Наций. Последняя вышла удачной, ведь минимально были обыграны шотландцы.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Тем не менее, на старте отбора на ЧМ-2022 коллектив потерпел домашнее поражение от Дании с результатом 0:2.

    Шотландия

    Сборная Шотландии в последнее время добилась существенного прогресса. Осенью прошлого года шотландцы завоевали путевку на Евро, которое, если ничего не произойдет, состоится этим летом.

    В заключительном раунде квалификации Шотландия эпично выиграла у сборных Израиля и Сербии. В обоих случаях все решила серия пенальти.

  • Ходьба с мячом. Россия едва не потеряла очки на Мальте
  • Реакция спортивных СМИ на победу сборной России над Мальтой
  • 25/03/2021

    • В Лиге наций команда Стива Кларка тоже выступила вполне достойно. Шотландцы заняли второе место в своей группе, отстав лишь на два очка от Чехии.

    На старте отбора на мундиаль-2022 «Тартановая армия» разошлась миром с Австрией (2:2). В трех предыдущих матчах она не смогла выиграть.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,60.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Успех хозяев поля оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — Шотландия выиграет, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 4,75.

    Ещё прогнозы на спорт
    5.80
  • Прогноз на матч Россия — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Черногория — Гибралтар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Хорватия — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Норвегия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Нидерланды — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Белоруссия — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Венгрия U21 — Румыния U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Словения U21 — Чехия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Альмерия — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  1.76
  • Прогноз на матч Карацев — Кукушкин
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Колорадо — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Детройт — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Сербия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Мальта — Россия
  • Ходьба с мячом. Россия едва не потеряла очки на Мальте
    • 02:33 25/03/2021     Никола Влашич
  • Трансферный дайджест. 16-22 марта
    • 21:38 22/03/2021     Молодежный Евро пройдет в два этапа
  • Молодежный Евро-2021: кто сыграет, каковы шансы России и главные звезды турнира
    • 12:57 24/03/2021
    Прогноз и ставка на матч Израиль — Шотландия 28.03.2021 в 21:45. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 4.75.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры