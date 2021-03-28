Израиль
Израиль все никак не может попасть на какой-нибудь серьезный турнир. Всякий раз команде не хватает чего-то в квалификации.
Вот и начало нынешнего отборочного цикла вселяет определенные надежды и ожидания. В группе с четырьмя примерно равными по классу командами у Израиля есть шанс зацепиться хотя бы за 2 место.
Последними официальными поединками для команды были игры Лиги Наций. Последняя вышла удачной, ведь минимально были обыграны шотландцы.
Тем не менее, на старте отбора на ЧМ-2022 коллектив потерпел домашнее поражение от Дании с результатом 0:2.
Шотландия
Сборная Шотландии в последнее время добилась существенного прогресса. Осенью прошлого года шотландцы завоевали путевку на Евро, которое, если ничего не произойдет, состоится этим летом.
В заключительном раунде квалификации Шотландия эпично выиграла у сборных Израиля и Сербии. В обоих случаях все решила серия пенальти.
В Лиге наций команда Стива Кларка тоже выступила вполне достойно. Шотландцы заняли второе место в своей группе, отстав лишь на два очка от Чехии.
На старте отбора на мундиаль-2022 «Тартановая армия» разошлась миром с Австрией (2:2). В трех предыдущих матчах она не смогла выиграть.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,60.
Успех хозяев поля оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,10.
Наши прогноз и ставка — Шотландия выиграет, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 4,75.