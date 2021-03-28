Израиль сыграет на своем поле с Шотландией в рамках 2-го тура квалификации к чемпионату мира-2022. Матч пройдет 28 марта, начало — в 22:45 мск. Израиль — Шотландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Израиль

Израиль все никак не может попасть на какой-нибудь серьезный турнир. Всякий раз команде не хватает чего-то в квалификации.

Вот и начало нынешнего отборочного цикла вселяет определенные надежды и ожидания. В группе с четырьмя примерно равными по классу командами у Израиля есть шанс зацепиться хотя бы за 2 место.

Последними официальными поединками для команды были игры Лиги Наций. Последняя вышла удачной, ведь минимально были обыграны шотландцы.

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Тем не менее, на старте отбора на ЧМ-2022 коллектив потерпел домашнее поражение от Дании с результатом 0:2.

Шотландия

Сборная Шотландии в последнее время добилась существенного прогресса. Осенью прошлого года шотландцы завоевали путевку на Евро, которое, если ничего не произойдет, состоится этим летом.

В заключительном раунде квалификации Шотландия эпично выиграла у сборных Израиля и Сербии. В обоих случаях все решила серия пенальти.

В Лиге наций команда Стива Кларка тоже выступила вполне достойно. Шотландцы заняли второе место в своей группе, отстав лишь на два очка от Чехии.

На старте отбора на мундиаль-2022 «Тартановая армия» разошлась миром с Австрией (2:2). В трех предыдущих матчах она не смогла выиграть.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,60.

Успех хозяев поля оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — Шотландия выиграет, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 4,75.