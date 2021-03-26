ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мальта — РоссияХодьба с мячом. Россия едва не потеряла очки на Мальте Анна ЩербаковаЧМ по фигурному катанию. Щербакова лидирует у одиночниц, Бойкова и Козловский — лучшие в парах Молодежный Евро пройдет в два этапаМолодежный Евро-2021: кто сыграет, каковы шансы России и главные звезды турнира
  • 00:37
    • Россия одолела Мальту в стартовом матче отбора на ЧМ-2022
  • 01:20
    • Бойкова и Козловский выиграли короткую программу в соревнованиях пар на ЧМ
  • 01:08
    • Германия разгромила Венгрию на старте молодежного ЧЕ, Румыния сыграла вничью с Голландией
  • 00:46
    • Бельгия одержала волевую победу над Уэльсом в отборе ЧМ-2022
  • 00:40
    • Автогол принес Португалии победу над Азербайджаном в матче отбора ЧМ-2022
  • 00:40
    • Сборная Франции сыграла вничью с Украиной в отборе ЧМ-2022
  • 21:57
    • Турция обыграла Голландию в отборочном матче ЧМ-2022
    Все новости спорта

    Обыграет ли Гренада Сальвадор?

    Сальвадор — Гренада. Прогноз, ставка (к. 3.20) на футбол, квалификация ЧМ-2022 по футболу, 26 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022
    Прогноз и ставки на Сальвадор — Гренада
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сальвадор начинает борьбу в отборе на ЧМ-2022
    26 марта в первом туре второго раунда квалификации ЧМ-2022 в зоне КОНКАКАФ сборная Сальвадора на своем поле примет Гренаду. Начало игры — 05:25 по мск. Сальвадор — Гренада: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. КОНКАКАФ. Группа A 26 Марта 2021 года
    Сальвадор
  • Сан-Сальвадор
    •  Сальвадор 05:25 Гренада Гренада
  • ЧМ-2022. Отбор. КОНКАКАФ. Группа A
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.22
  • X
  • 6.20
  • 2
  • 14.00
  • Ставка!
    •

    Сальвадор

    Сборная Сальвадора попала в группу А первого раунда квалификации на чемпионат мира 2022 в зоне КОНКАКАФ. Во 2-й раунд отбора выходит только победитель группы.

    Конкурентами команды борьбе за путевку в следующий круг в квинтете стали Виргинские острова, Антигуа и Барбуда, а также Монтсеррат.

    Последним турниром для коллектива стал Лига наций КОНКАКАФ. В своей группе B второго дивизиона он занял первое место и вышел в элиту.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Сальвадор не выигрывал с 20 ноября 2019 года, когда он обыграл Доминиканскую республику. Правда, с тех пор он провел лишь два матча — против Исландии (0:1) и США (0:6).

    Гренада

    Сборная Гренады также проведет первый матч в отборе на мундиаль 2022 года. В этой группе уже сыграли один матч — Монсеррат и Антигуа и Барбуда разошлись миром 2:2.

    Последним турниром для коллектива также стал Лига наций КОНКАКАФ. В своей группе B второго дивизиона он занял первое место и вышел в элиту.

  • Трансферный дайджест. 16-22 марта
  • Переберется ли лидер ЦСКА в Италию, кем «Реал» хочет усилить атаку, укрепит ли «Ливерпуль» полузащиту и другие трансферные новости последних дней
  • 22/03/2021

    • Команда не знает поражений уже восемь поединков во всех турнирах. При этом только в двух из них были ничьи — против Французской Гвианы (0:0) и Сент-Китс и Невис (0:0).

    Предыдущее поражение она потерпела в октябре 2018 года, когда ее обыграла Куба с результатом 2:0, хотя проводила гостевой матч.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,15.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Успех гостей оценивается в 17,00, тогда как ничья — в 5,80.

    Наши прогноз и ставка — Сальвадор выиграет, и обе команды забьют за 3,20.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Таджикистан — Монголия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Англия U21 — Швейцария U21
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Александрова — Подороска
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия U21 — Исландия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Израиль — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Болгария — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Испания — Греция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Италия — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Германия — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Молдавия — Фарерские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.99
  • Экспресс дня 25 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Шотландия — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Швеция — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Бавария» — «Пари Сен-Жермен»
  • Вкус дежавю. «Бавария» и «Пари Сен-Жермен» вновь сыграют в ЛЧ
    • 21:07 19/03/2021     Никола Влашич
  • Трансферный дайджест. 16-22 марта
    • 21:38 22/03/2021     Лионель Месси
  • Месси стоит задуматься. Эта «Барселона» — лучшая команда Испании прямо сейчас
    • 18:57 22/03/2021
    Прогноз и ставка на матч Сальвадор — Гренада 26.03.2021 в 05:25. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 3.20.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    статистика
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры