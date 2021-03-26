26 марта в первом туре второго раунда квалификации ЧМ-2022 в зоне КОНКАКАФ сборная Сальвадора на своем поле примет Гренаду. Начало игры — 05:25 по мск. Сальвадор — Гренада: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сальвадор

Сборная Сальвадора попала в группу А первого раунда квалификации на чемпионат мира 2022 в зоне КОНКАКАФ. Во 2-й раунд отбора выходит только победитель группы.

Конкурентами команды борьбе за путевку в следующий круг в квинтете стали Виргинские острова, Антигуа и Барбуда, а также Монтсеррат.

Последним турниром для коллектива стал Лига наций КОНКАКАФ. В своей группе B второго дивизиона он занял первое место и вышел в элиту.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Сальвадор не выигрывал с 20 ноября 2019 года, когда он обыграл Доминиканскую республику. Правда, с тех пор он провел лишь два матча — против Исландии (0:1) и США (0:6).

Гренада

Сборная Гренады также проведет первый матч в отборе на мундиаль 2022 года. В этой группе уже сыграли один матч — Монсеррат и Антигуа и Барбуда разошлись миром 2:2.

Последним турниром для коллектива также стал Лига наций КОНКАКАФ. В своей группе B второго дивизиона он занял первое место и вышел в элиту.

Команда не знает поражений уже восемь поединков во всех турнирах. При этом только в двух из них были ничьи — против Французской Гвианы (0:0) и Сент-Китс и Невис (0:0).

Предыдущее поражение она потерпела в октябре 2018 года, когда ее обыграла Куба с результатом 2:0, хотя проводила гостевой матч.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,15.

Успех гостей оценивается в 17,00, тогда как ничья — в 5,80.

Наши прогноз и ставка — Сальвадор выиграет, и обе команды забьют за 3,20.