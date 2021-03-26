Сальвадор
Сборная Сальвадора попала в группу А первого раунда квалификации на чемпионат мира 2022 в зоне КОНКАКАФ. Во 2-й раунд отбора выходит только победитель группы.
Конкурентами команды борьбе за путевку в следующий круг в квинтете стали Виргинские острова, Антигуа и Барбуда, а также Монтсеррат.
Последним турниром для коллектива стал Лига наций КОНКАКАФ. В своей группе B второго дивизиона он занял первое место и вышел в элиту.
Сальвадор не выигрывал с 20 ноября 2019 года, когда он обыграл Доминиканскую республику. Правда, с тех пор он провел лишь два матча — против Исландии (0:1) и США (0:6).
Гренада
Сборная Гренады также проведет первый матч в отборе на мундиаль 2022 года. В этой группе уже сыграли один матч — Монсеррат и Антигуа и Барбуда разошлись миром 2:2.
Последним турниром для коллектива также стал Лига наций КОНКАКАФ. В своей группе B второго дивизиона он занял первое место и вышел в элиту.
Команда не знает поражений уже восемь поединков во всех турнирах. При этом только в двух из них были ничьи — против Французской Гвианы (0:0) и Сент-Китс и Невис (0:0).
Предыдущее поражение она потерпела в октябре 2018 года, когда ее обыграла Куба с результатом 2:0, хотя проводила гостевой матч.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,15.
Успех гостей оценивается в 17,00, тогда как ничья — в 5,80.
Наши прогноз и ставка — Сальвадор выиграет, и обе команды забьют за 3,20.