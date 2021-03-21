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    «Лацио» начнет ударно

    «Удинезе» — «Лацио». Прогноз, ставка (к. 1.62) на футбол, Серия А, 21 марта 2021 года

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    Ведат Мурики
    «Удинезе» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 28-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 21 марта, начало — в 17:00 мск. «Удинезе» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 21 Марта 2021 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 17:00 Лацио Лацио
  • Рим
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.55
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
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    «Удинезе»

    «Удинезе» по традиции обитает в районе экватора турнирной таблицы. Нынешнее 10 место с 33 очками — вполне привычный показатель.

    А вот в еврокубки команда уже не пробьется. Зато отрыв от зоны вылета составляет 11 очков, так что можно чувствовать себя относительно спокойно.

    В минувшем туре команда вновь не смогла победить. «Удинезе» на выезде поделило очки с «Дженоа» (1:1).

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    Поединки против «Лацио» для команды проходят откровенно неудачно. Из пяти последних матчей «Удинезе» выиграл лишь в одном при трех поражениях.

    «Лацио»

    «Лацио» пытается попасть в зону Лиги чемпионов, однако сейчас находится на скромной седьмой позиции. У римлян 46 набранных очков.

    При довольно неплохой атаке, лациале имеют проблемы в обороне. Еще бы, ведь в 26 матчах команда пропустила уже 37 мячей.

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    • А вот Чиро Иммобиле забивает стабильно. В активе лидера атак «Лацио» уже 14 забитых мячей из 42 командных — одна треть!

    В поединке первого круга лациале дома сенсационно уступили фриуланцам (1:3). Причем на счету вездесущего Иммобиле только мяч престижа.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лацио» за 2.15, на ничью за 3.25, а на «Удинезе» — за 3.55

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    Хозяева слабоваты в атаке, но в последнее время выступают довольно стабильно.

    Гости борются за высокие места, к тому же преисполнены желанием отомстить за поражение в первом круге.

    Атака гостей во главе с Иммобиле наверняка постарается быстро открыть счет. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.62

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