«Удинезе» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 28-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 21 марта, начало — в 17:00 мск. «Удинезе» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Удинезе»

«Удинезе» по традиции обитает в районе экватора турнирной таблицы. Нынешнее 10 место с 33 очками — вполне привычный показатель.

А вот в еврокубки команда уже не пробьется. Зато отрыв от зоны вылета составляет 11 очков, так что можно чувствовать себя относительно спокойно.

В минувшем туре команда вновь не смогла победить. «Удинезе» на выезде поделило очки с «Дженоа» (1:1).

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Поединки против «Лацио» для команды проходят откровенно неудачно. Из пяти последних матчей «Удинезе» выиграл лишь в одном при трех поражениях.

«Лацио»

«Лацио» пытается попасть в зону Лиги чемпионов, однако сейчас находится на скромной седьмой позиции. У римлян 46 набранных очков.

При довольно неплохой атаке, лациале имеют проблемы в обороне. Еще бы, ведь в 26 матчах команда пропустила уже 37 мячей.

А вот Чиро Иммобиле забивает стабильно. В активе лидера атак «Лацио» уже 14 забитых мячей из 42 командных — одна треть!

В поединке первого круга лациале дома сенсационно уступили фриуланцам (1:3). Причем на счету вездесущего Иммобиле только мяч престижа.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лацио» за 2.15, на ничью за 3.25, а на «Удинезе» — за 3.55

Хозяева слабоваты в атаке, но в последнее время выступают довольно стабильно.

Гости борются за высокие места, к тому же преисполнены желанием отомстить за поражение в первом круге.

Атака гостей во главе с Иммобиле наверняка постарается быстро открыть счет. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.62