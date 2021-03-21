«Лестер» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/4 финала Кубка Англии. Матч пройдет 21 марта, начало — в 20:00 мск. «Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

«Лестер» стартовал в Кубке Англии в начале января, выиграв у «Сток Сити» со счетом 4:0.

В следующем раунде была уверенная победа над еще одним представителем Чемпионшипа — «Брентфордом» (3:1).

А в 1/8 финала команда Брендана Роджерса выиграла у «Брайтана» — 1:0. Единственный год незадолго до финального свистка забил Келечи Ихеаначо.

Что касается недавних матчей «Лестера», то, в первую очередь, надо вспомнить про победу над «Шеффилд Юнайтед» со счетом 5:0 в прошлом туре АПЛ. Кроме того, в марте «лисы» сыграли вничью с «Бернли» и набрали три очка в матче с «Брайтоном».

За последние почти три месяца «Лестер» проиграл на своем поле лишь два матча.

«Манчестер Юнайтед»

Тем временем «Манчестер Юнайтед» ранее на этой неделе одержал гостевую победу над «Миланом» (1:0) и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

Беспроигрышная серия «МЮ» составляет уже 14 матчей. Правда, половина из них завершились вничью. В четрыех случаях со счетом 0:0.

Все прогнозы на футбол

Свой путь в Кубке Англии «МЮ» тоже начал в январе. Команда Оле-Гуннара Сульшера ранее прошла «Уотфорд», «Ливерпуль» и «Вест Хэм». В последнем случае «красные дьяволы» смогли дожать соперника только в овертайме.

Последний раз «МЮ» проигрывал в гостях в начале декабря.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что шансы на успех в этом матче приблизительно равны: на победу «Лестера» можно поставить за 2.89, на ничью за 3.62, а на «МЮ» — за 2.43.

Чего-то сверхинтересного от этой игры вряд ли стоит ожидать. Ни «МЮ», ни «Лестер» в последнее время не горят желанием показывать зрелищный футбол. Как правило, все максимально осторожно, прагматично, с акцентом на тактические ловушки.

Поэтому велика вероятность, что матч получится не самым результативным.

Но ближе к успеху будут гости. «МЮ» научился играть в больших матчах, в чем уже можно было неоднократно убедиться в этом сезоне.

Ставка — победа «Манчестер Юнайтед» или ничья + тотал матча меньше 3,5 за 2.01.