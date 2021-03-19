В пятницу, 19 марта, во втором туре чемпионата Казахстана по футболу «Астана» на своем поле сыграет с «Каспий Актау». Поединок начнется в 15:00 по мск. «Астана» — «Каспий Актау»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астана»

6-кратный чемпион Казахстана в прошлом сезоне финишировал только на третьем месте в турнирной таблице, отстав аж на девять баллов от победителя турнира «Кайрата».

«Астана» начала этот сезон с Суперкубка Казахстана. Сперва на полуфинальной стадии она обыграла 2:0 карагандинский «Шахтер», а в финале уступила по пенальти «Тоболу» (1:1, пен. 4:5).

Первый тур нового чемпионата страны «столичные» провели неудачно, не сумев обыграть дебютанта элиты «Туран», сыграв на поле соперника со счетом 2:2.

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«Желто-синие» дважды выходили вперед в этой встрече, но каждый раз вели в счете незначительное время. Второй гол они пропустили на 68-й минуте и за оставшееся время не смогли забить победный мяч.

«Каспий Актау»

«Каспий Актау» в минувшем сезоне финишировал только на десятом месте из 11 участников. Коллектив набрал 17 баллов и опередил последнюю команду только не шесть очков.

За всю турнирную дистанцию прошлого первенства «верблюды» добыли пять викторий, два раза сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница забитых и пропущенных — 15:34.

Текущий сезон «моряки» начали с мирового исхода, сыграв вничью 1:1 с «Актобе», который только вернулся в высший свет казахского футбола.

Отметим, что у «Каспия» на данный момент 5-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех проведенных турниров, в которой он трижды проиграл и два раза сыграл вничью.

В минувшем чемпионате Казахстана эти клубы обменялись гостевыми викториями — 1:2 и 3:2.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Астаны» предлагают — 1.20.

На викторию «Каспия» дают — 17.00, ничья оценена — в 5.80.

В последнее время многократный чемпион Казахстана редко выигрывает крупно. Наверняка и эта игра не станет исключением, поэтому рекомендуем поставить с форой +2 на гостей.