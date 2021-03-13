ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппС таким «Ливерпулем» бороться сложно. «Красные» не снижают уровень в ЛЧ Футболисты «Манчестер Юнайтед»ЛЕ. «Милан» избежал поражения на «Олд Траффорд», «Рома» разгромила «Шахтер» ПСЖ — «Барселона»Чуда не случилось. Месси вылетел из Лиги чемпионов вслед за Роналду
  • 22:50
    • «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Миланом»
  • 00:53
    • «Олимпиакос» проиграл лондонскому «Арсеналу» в первом матче 1/8 финала ЛЕ
  • 00:53
    • «Рома» на своем поле разгромила донецкий «Шахтер»
    Все новости спорта

    «Бавария» снова выиграет с крупным счетом?

    «Вердер» — «Бавария». Прогноз (к. 1.94) и ставки на чемпионат Германии по футболу 13 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Вердер Прогнозы на Баварию Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Вердер» — «Бавария»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Левандовски
    «Бавария» сыграет на выезде с «Вердером» в рамках 25-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 13 марта в Бремене, начало — в 17:30 мск. «Вердер» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 13 Марта 2021 года
    Вердер
  • Бремен
    •  Вердер 17:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 9.50
  • X
  • 6.80
  • 2
  • 1.27
  • Ставка!
    •

    «Вердер»

    «Вердер» после 24-х сыгранных матчей занимает в турнирной таблице 12-е место. Так себе, конечно, достижение, но самое главное, что «музыканты» находятся на расстоянии 11 очков от зоны вылета. Этот вопрос хозяев поля, по всей видимости, больше не будет беспокоить.

    «Вердер» в десяти последних матчах потерпел лишь три поражения, благодаря чему, собственно, и закрепился в середине таблицы.

    В прошлом туре «Вердер» выиграл в гостях у «Арминии», а перед этим была победа над «Айнтрахтом» и ничья с «Кельном».

    Беспроигрышная серия «Вердера» на своем поле составляет четыре матча, в которых «музыканты» пропустили лишь два мяча.

    «Бавария»

    Тем временем «Бавария» в прошлом туре выиграла у дортмундской «Боруссии», благодаря чему сохранила лидерство в Бундеслиге.

    «Бавария» ужасно начала матч с «Боруссией», уже к десятой минуте пропустила два мяча, но потом показала, почему и в этом сезоне, скорее всего, никому не удастся подвинуть ее с олимпа. В ответ Дортмунд получил от действующего чемпиона четыре гола. А Эрлинг Холанд, сделавший дубль, остался в тени Роберта Левандовски, который оформил хет-трик.

    Кроме того, не так давно «Бавария» разгромила «Кельн» и уверенно выиграла у «Лацио» в Лиге чемпионов.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В трех последних матчах «Бавария» забила 13 мячей.

    «Вердер» — «Бавария». Прогноз и ставка

    На «Вердер» в этом матче можно поставить за 11.25, ничью букмекеры предлагают за 7.20, а победу «Баварии» — за 1.29.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Игра первого круга между этими командами сенсационно завершилась вничью — 1:1. «Бавария» тогда не очень сильно напрягалась, в этом плане «Вердеру» тогда повезло.

    Ну а сейчас бременской команде вряд ли стоит рассчитывать на подобные сюрпризы.

    Ставка — победа «Баварии» + тотал матча больше 3,5 за 1.94.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.72
  • Прогноз на матч Филадельфия — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Бостон — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Айлендерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Бруклин — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Милуоки — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Даллас — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Лацио — Кротоне
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Медведев — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Химки — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Истанбул — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.68
  • Экспресс дня 12 февраля
  • Сегодня в 21:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Аугсбург — Боруссия Менхенгладбах
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Спартак» — «Краснодар»
  • Обломали рога. «Спартак» вернул старую схему и смял «Краснодар»
    • 02:17 08/03/2021     Криштиану Роналду
  • Ошибка Роналду и провал Пирло. «Порту» заслуженно отобрал у «Юве» путевку в четвертьфинал
    • 14:48 10/03/2021     Юссеф Эн-Несири
  • Трансферный дайджест. 2-8 марта
    • 20:56 08/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Вердер» — «Бавария» 13.03.2021 в 17:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.94.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры