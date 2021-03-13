«Вердер»
«Вердер» после 24-х сыгранных матчей занимает в турнирной таблице 12-е место. Так себе, конечно, достижение, но самое главное, что «музыканты» находятся на расстоянии 11 очков от зоны вылета. Этот вопрос хозяев поля, по всей видимости, больше не будет беспокоить.
«Вердер» в десяти последних матчах потерпел лишь три поражения, благодаря чему, собственно, и закрепился в середине таблицы.
В прошлом туре «Вердер» выиграл в гостях у «Арминии», а перед этим была победа над «Айнтрахтом» и ничья с «Кельном».
Беспроигрышная серия «Вердера» на своем поле составляет четыре матча, в которых «музыканты» пропустили лишь два мяча.
«Бавария»
Тем временем «Бавария» в прошлом туре выиграла у дортмундской «Боруссии», благодаря чему сохранила лидерство в Бундеслиге.
«Бавария» ужасно начала матч с «Боруссией», уже к десятой минуте пропустила два мяча, но потом показала, почему и в этом сезоне, скорее всего, никому не удастся подвинуть ее с олимпа. В ответ Дортмунд получил от действующего чемпиона четыре гола. А Эрлинг Холанд, сделавший дубль, остался в тени Роберта Левандовски, который оформил хет-трик.
Кроме того, не так давно «Бавария» разгромила «Кельн» и уверенно выиграла у «Лацио» в Лиге чемпионов.
В трех последних матчах «Бавария» забила 13 мячей.
«Вердер» — «Бавария». Прогноз и ставка
На «Вердер» в этом матче можно поставить за 11.25, ничью букмекеры предлагают за 7.20, а победу «Баварии» — за 1.29.
Игра первого круга между этими командами сенсационно завершилась вничью — 1:1. «Бавария» тогда не очень сильно напрягалась, в этом плане «Вердеру» тогда повезло.
Ну а сейчас бременской команде вряд ли стоит рассчитывать на подобные сюрпризы.
Ставка — победа «Баварии» + тотал матча больше 3,5 за 1.94.