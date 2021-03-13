«Бавария» сыграет на выезде с «Вердером» в рамках 25-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 13 марта в Бремене, начало — в 17:30 мск. «Вердер» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вердер»

«Вердер» после 24-х сыгранных матчей занимает в турнирной таблице 12-е место. Так себе, конечно, достижение, но самое главное, что «музыканты» находятся на расстоянии 11 очков от зоны вылета. Этот вопрос хозяев поля, по всей видимости, больше не будет беспокоить.

«Вердер» в десяти последних матчах потерпел лишь три поражения, благодаря чему, собственно, и закрепился в середине таблицы.

В прошлом туре «Вердер» выиграл в гостях у «Арминии», а перед этим была победа над «Айнтрахтом» и ничья с «Кельном».

Беспроигрышная серия «Вердера» на своем поле составляет четыре матча, в которых «музыканты» пропустили лишь два мяча.

«Бавария»

Тем временем «Бавария» в прошлом туре выиграла у дортмундской «Боруссии», благодаря чему сохранила лидерство в Бундеслиге.

«Бавария» ужасно начала матч с «Боруссией», уже к десятой минуте пропустила два мяча, но потом показала, почему и в этом сезоне, скорее всего, никому не удастся подвинуть ее с олимпа. В ответ Дортмунд получил от действующего чемпиона четыре гола. А Эрлинг Холанд, сделавший дубль, остался в тени Роберта Левандовски, который оформил хет-трик.

Кроме того, не так давно «Бавария» разгромила «Кельн» и уверенно выиграла у «Лацио» в Лиге чемпионов.

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В трех последних матчах «Бавария» забила 13 мячей.

«Вердер» — «Бавария». Прогноз и ставка

На «Вердер» в этом матче можно поставить за 11.25, ничью букмекеры предлагают за 7.20, а победу «Баварии» — за 1.29.

Игра первого круга между этими командами сенсационно завершилась вничью — 1:1. «Бавария» тогда не очень сильно напрягалась, в этом плане «Вердеру» тогда повезло.

Ну а сейчас бременской команде вряд ли стоит рассчитывать на подобные сюрпризы.

Ставка — победа «Баварии» + тотал матча больше 3,5 за 1.94.