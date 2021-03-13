В субботу, 13 марта, в 30-м туре турецкой Суперлиги «Кайсериспор» в Кайсери примет «Галатасарай». Начало игры — в 19:00 по мск. «Кайсериспор» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кайсериспор»

Клуб из Кайсери после 27-ми сыгранных туров занимает 14-е место, набрав 31 балл.

С начала ноября 2020-го до января 2021 года «Кайсериспор» не мог выиграть 11 матчей. В четырех матчах команда хозяев четыре раза сыграла вничью.

Тем не менее, затем коллектив выбрался из кризиса, который завел его в зону вылета. В последующих шести поединках он одержал четыре победы.

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Затем команда не могла выиграть в четырех турах, тем не менее, в двух предыдущих матчах она неизменно побеждала, благодаря чему на пять баллов оторвалась от опасной 18-й позиции.

«Галатасарай»

«Галатасарай» борется за чемпионство в турецком первенстве. Клуб имеет в своем активе 58 набранных очков, но лидер «Бешикташ» оторвался на два балла с игрой в запасе.

К данному поединку стамбульский коллектив подходит после двух матчей без побед. В позапрошлом туре было выездное фиаско от аутсайдера «Анкарагюджю» (1:2).

Тем самым он прервал свою 8-матчевую победную серию в чемпионате страны. В этот удачный для себя период «львы» смогли одержать пять «сухих» побед.

В прошлом туре команда не вернулась на победный путь, поскольку сыграла вничью на своем поле с «Сивасспором» (2:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,65.

Успех хозяев поля оценивается в 5,00, ничья — в 3,80.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.