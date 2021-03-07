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    Поднимется ли «Ливерпуль» с седьмого места?

    «Ливерпуль» — «Фулхэм». Прогноз, ставка (к. 2.80) на футбол, АПЛ, 7 марта 2021 года

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    «Ливерпуль» проиграл пять матчей из шести
    В матче 27 тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» примет в родных стенах «Фулхэм». Игра пройдет на поле стадиона «Энфилд» 7 марта. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Ливерпуль» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Марта 2021 года
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    «Ливерпуль»

    Начало февраля мерсисайдцам не удалось — они уступили с минимальным счетом «Брайтону» (0:1), а потом по всем статьям проиграли «Ман Сити» (0:4).

    Продлилась неудачная серия проигрышем «Лестеру» (1:3) на выезде. Затем «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Лейпциг» (2:0) в гостях.

    Но в АПЛ серия поражений продлилась домашним фиаско в матче с «Эвертоном» (0:2). Лишь в предпоследнем матче «Ливерпуль» обыграл на выезде «Шеффилд» (2:0).

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    В прошлом туре «Красные» снова уступили — «Челси» (0:1) на своем поле. После 27 матчей «Ливерпуль» с 43 очками идет на 7-м месте.

    «Фулхэм»

    «Фулхэм» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на своем счету 23 очка.

    «Дачники» одержали четыре победы, 11 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений в национальном первенстве.

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    • До прошлого тура команда не проигрывает ровно месяц. За этот период она обыграла «Эвертон» (2:0) и «Шеффилд Юнайтед» (1:0), а также разошлась миром с «Вест Хэмом» (0:0), «Бернли» (1:1) и «Кристал Пэлас» (0:0).

    В предыдущем матче английской Премьер-лиги лондонцы уступили на своем поле «Тоттенхэму» (0:1), потому беспроигрышная серия клуба прервалась на пяти поединках.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

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    Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 4,60.

    Наши прогноз и ставка — «Ливерпуль» выиграет, и обе команды забьют за 2,80.

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