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    «Горняки» сорвут зло на земляках

    «Олимпик» — «Шахтер» Д. Прогноз, ставка (к. 1.60) на футбол, УПЛ, 6 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Олимпик» — «Шахтер» Д
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    Марлос
    «Олимпик» сыграет на своем поле с «Шахтером» Д в рамках 17-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 6 марта, начало — в 18:00 мск. «Олимпик» — «Шахтер» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Олимпик»

    «Олимпик» в нынешнем сезоне не балует стабильностью. Скорее, наоборот. Сейчас команда занимает 8 место в турнирной таблице, лишь на 5 очка опережая идущий последним «Львов».

    Зимне-весенний отрезок чемпионата дончане начали ужасно. Два поражения от «Днепра-1» (0:2) и «Миная» (2:1) привели к перетрубациям в тренерском штабе команды.

    Игоря Климовского на тренерском мостике заменил Юрий Калитвинцев. А ведь не стоит забывать, что совсем недавно в ассистентах наставника «Олимпика» ходит только-только завершивший карьеру Яя Туре.

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    Поединки против донецких земляков для « Олимпика» давно стали сущим адом. Из 5 последних официальных поединков все пять выиграл «Шахтер».

    «Шахтер» Д

    «Шахтер» Д в минувшем туре чемпионата Украины потерял драгоценные очки. Домашнее (пусть и номинально) поражение от «Зари» (0:1) было обидным еще и потому, что дончане в концовке имели численное преимущество.

    Теперь отставание от киевского «Динамо» выросло до 4 пунктов. Между тем, Луиш Каштру уверенно заявляет о претензиях «горняков» на чемпионский титул.

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  • 03/03/2021

    • На неделе «Шахтер» Д был занят в Кубке Украины. В четвертьфинале турнира «горняки» сенсационно уступили дорогу в следующий раунд перволиговому «Агробизнесу» (1:0). Так что кризис в донецком клубе в самом разгаре.

    Наверняка на сей раз команда Каштру возьмет свое. Негоже хваленым донецким бразильцам выдавать второй кряду блеклый поединок, да и киевский конкурент не дремлет.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Д за 1.23, на ничью за 5.87, а на «Олимпик» — за 11.25

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    «Олимпик», с учетом занятости соперника на нескольких фронтах, наверняка будет пытаться сыграть на свежести, однако команде Калитвинцева вряд ли хватит класса даже для ничьей.

    Гости в любом виде представляют собой грозную силу, да и терять очки больше не собираются.

    «Горняки» полны решимости реабилитироваться за осечку в минувшем туре, так что «олимпийцам» пощады ждать не приходится. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 1.60

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