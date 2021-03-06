«Олимпик»
«Олимпик» в нынешнем сезоне не балует стабильностью. Скорее, наоборот. Сейчас команда занимает 8 место в турнирной таблице, лишь на 5 очка опережая идущий последним «Львов».
Зимне-весенний отрезок чемпионата дончане начали ужасно. Два поражения от «Днепра-1» (0:2) и «Миная» (2:1) привели к перетрубациям в тренерском штабе команды.
Игоря Климовского на тренерском мостике заменил Юрий Калитвинцев. А ведь не стоит забывать, что совсем недавно в ассистентах наставника «Олимпика» ходит только-только завершивший карьеру Яя Туре.
Поединки против донецких земляков для « Олимпика» давно стали сущим адом. Из 5 последних официальных поединков все пять выиграл «Шахтер».
«Шахтер» Д
«Шахтер» Д в минувшем туре чемпионата Украины потерял драгоценные очки. Домашнее (пусть и номинально) поражение от «Зари» (0:1) было обидным еще и потому, что дончане в концовке имели численное преимущество.
Теперь отставание от киевского «Динамо» выросло до 4 пунктов. Между тем, Луиш Каштру уверенно заявляет о претензиях «горняков» на чемпионский титул.
На неделе «Шахтер» Д был занят в Кубке Украины. В четвертьфинале турнира «горняки» сенсационно уступили дорогу в следующий раунд перволиговому «Агробизнесу» (1:0). Так что кризис в донецком клубе в самом разгаре.
Наверняка на сей раз команда Каштру возьмет свое. Негоже хваленым донецким бразильцам выдавать второй кряду блеклый поединок, да и киевский конкурент не дремлет.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Д за 1.23, на ничью за 5.87, а на «Олимпик» — за 11.25
«Олимпик», с учетом занятости соперника на нескольких фронтах, наверняка будет пытаться сыграть на свежести, однако команде Калитвинцева вряд ли хватит класса даже для ничьей.
Гости в любом виде представляют собой грозную силу, да и терять очки больше не собираются.
«Горняки» полны решимости реабилитироваться за осечку в минувшем туре, так что «олимпийцам» пощады ждать не приходится. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 1.60