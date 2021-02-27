«Валенсия» сыграет на выезде с «Хетафе» в рамках 25-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 27 февраля, начало — в 23:00 мск. «Хетафе» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хетафе»

У «Хетафе» текущий сезон не задался. Если в прошлом команда из пригорода Мадрида до последнего боролась за еврокубки, то сейчас будет вполне очень довольна, если не вылетит из элитного дивизиона.

После 24-х сыгранных матчей «Хетафе» занимает 15-е место, рассатояние от зоны вылета составляет лишь три очка.

Судя по февральским результатам, «Хетафе» находится в ужасной форме. В шести предыдущих турах команда Хосе Бордаласа потерпела пять поражений, пропустила 12 мячей и лишь ожнажды смогла поразить чужие ворота. Кошмар.

Календарь и таблица испанской Примеры

Если не учитывать январские победы над скромными «Эльче» и «Уэской», до этого «Хетафе» тоже не особо впечатлял. Наприме, у него худшая атака в лиге — всего лишь 17 забитых мячей в 24-х матчах. Просто катастрофа.

«Валенсия»

Тем временем «Валенсия» не сильно далеко ушла от «Хетафе». «Летучие мыши» с 27 очками находятся на 12-й строчке.

«Валенсия» вряд ли вылетит, но и нет никаких предпосылок к тому, что она завершит сезон в топ-10.

Хотя порой «Валенсия» все-таки выдает неплохие матчи. Например, в прошлом туре команда Хави Грасии обыграла «Сельту», а в начале месяца отобрала очки у «Атлетика» (1:1).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

К тому же не будем забывать, что «Валенсия» ранее побеждала «Реал» и сыграла вничью с «Барселоной».

В 12-ти гостевых матчах Ла Лиги «Валенсия» одержала лишь две победы.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят явного фаворита в этом матче. На «Хетафе» можно поставить за 2.54, ничью предлагают за 2.98, а победу «Валенсии» — за 3.24.

«Хетафе» на самом деле сейчас в абсолютно разобранном состоянии, но «Валенсия» тоже такая, что может в любой момент выдать что-то невнятное.

Игра, скорее всего, получится нерезультативной. Не исключено, что и 0:0 сыграют.

Но мы выбираем ставку просто на ничью за 2.98.

Также можно рассмотреть ставку на тотал матча меньше 2,0 за 1.88. Хозяева точно будут «сушить» игру.