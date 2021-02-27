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    «Валенсия» и «Хетафе» «засушат» игру?

    «Хетафе» — «Валенсия». Прогноз, ставка (к. 2.98) на футбол, чемпионат Испании, 27 февраля 2021 года

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    «Валенсия» выиграла лишь в двух гостевых матчах
    «Валенсия» сыграет на выезде с «Хетафе» в рамках 25-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 27 февраля, начало — в 23:00 мск. «Хетафе» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 27 Февраля 2021 года
    Хетафе
  • Хетафе
    •  Хетафе 23:00 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.15
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
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    «Хетафе»

    У «Хетафе» текущий сезон не задался. Если в прошлом команда из пригорода Мадрида до последнего боролась за еврокубки, то сейчас будет вполне очень довольна, если не вылетит из элитного дивизиона.

    После 24-х сыгранных матчей «Хетафе» занимает 15-е место, рассатояние от зоны вылета составляет лишь три очка.

    Судя по февральским результатам, «Хетафе» находится в ужасной форме. В шести предыдущих турах команда Хосе Бордаласа потерпела пять поражений, пропустила 12 мячей и лишь ожнажды смогла поразить чужие ворота. Кошмар.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Если не учитывать январские победы над скромными «Эльче» и «Уэской», до этого «Хетафе» тоже не особо впечатлял. Наприме, у него худшая атака в лиге — всего лишь 17 забитых мячей в 24-х матчах. Просто катастрофа.

    «Валенсия»

    Тем временем «Валенсия» не сильно далеко ушла от «Хетафе». «Летучие мыши» с 27 очками находятся на 12-й строчке.

    «Валенсия» вряд ли вылетит, но и нет никаких предпосылок к тому, что она завершит сезон в топ-10.

    Хотя порой «Валенсия» все-таки выдает неплохие матчи. Например, в прошлом туре команда Хави Грасии обыграла «Сельту», а в начале месяца отобрала очки у «Атлетика» (1:1).

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    К тому же не будем забывать, что «Валенсия» ранее побеждала «Реал» и сыграла вничью с «Барселоной».

    В 12-ти гостевых матчах Ла Лиги «Валенсия» одержала лишь две победы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят явного фаворита в этом матче. На «Хетафе» можно поставить за 2.54, ничью предлагают за 2.98, а победу «Валенсии» — за 3.24.

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    «Хетафе» на самом деле сейчас в абсолютно разобранном состоянии, но «Валенсия» тоже такая, что может в любой момент выдать что-то невнятное.

    Игра, скорее всего, получится нерезультативной. Не исключено, что и 0:0 сыграют.

    Но мы выбираем ставку просто на ничью за 2.98.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал матча меньше 2,0 за 1.88. Хозяева точно будут «сушить» игру.

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