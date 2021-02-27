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    Аутсайдеры проведут низовой поединок?

    «Эйбар» — «Уэска». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат Испании, 27 февраля 2021 года

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    Гарсия Кике
    В субботу, 27 февраля, в рамках 25-го тура испанской Примеры «Эйбар» на своем поле сыграет с «Уэской». Поединок начнется в 16:00 по мск. «Эйбар» — «Уэска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 27 Февраля 2021 года
    Эйбар
  • Эйбар
    •  Эйбар 16:00 Уэска Уэска
  • Испания. Примера
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.32
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
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    «Эйбар»

    У «Эйбара» после 24 сыгранных матчей в копилке числится 21 очко и он идет на 17 месте в турнирной таблице испанского первенства, опережая зону вылета только по дополнительным показателям.

    В прошлые выходные «оружейники» проиграли на выезде «Эльче» со счетом 0:1, тем самым продлив свою безвыигрышную серию до семи поединков, в которой было две ничьи и пять поражений.

    Отметим, что в этот период они ни в одном из этих семи матчей не забивали больше одного мяча, правда, и не пропускали в свои ворота более двух голов.

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    На своем поле «Эйбар» в этом сезоне играет хуже, чем на выезде, одержав всего одну победу при пяти мировых исходах и шести фиаско. Забить удалось только шесть мячей, пропустил 13.

    «Уэска»

    «Уэска» замыкает турнирную таблицу Примеры. Сейчас у команды 19 набранных очков и отставание от спасительной 17 строки составляет всего два пункта.

    В минувшем туре «оскенцы» одержали домашнюю победу над «Гранадой» со счетом 3:2, что стало третьей викторией в этом чемпионате и второй за четыре последних игровых дня.

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    • Одолеть удалось еще на выезде «Вальядолид» (3:1), после чего «сине-гранатовые» поочередно с минимальным счетом уступили на своей арене «Реалу» (1:2) и в гостях «Севилье» (0:1).

    На чужом поле в этом сезоне «Уэска» набрала восемь очков, раз выиграв при пяти мировых результатах и шести поражениях, разница забитых и пропущенных составляет в них 12:21.

    В первом круге эти команды не выявили победителя, сыграв вничью 1:1. А в сезоне Примеры-2018/19 «Уэска» дважды обыграла «Эйбар» — 2:0 и 2:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эйбара» предлагают — 2.23.

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    На викторию «Уэски» дают — 3.67, ничья оценена — в 3.40.

    От поединка команд, ведущих борьбу за выживание и имеющих проблемы в завершающей стадии, не стоит ждать изобилия забитых мячей. Наш прогноз и ставка на эту игру — ТМ 2,0.

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