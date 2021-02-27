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    Прервет ли «Борнмут» беспроигрышную серию «Уотфорда»?

    «Борнмут» — «Уотфорд». Прогноз, ставка (к. 5.00) на футбольный матч Чемпионшипа 27 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Уотфорд»
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    «Уотфорд» идет на 3-м месте
    В матче 33 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) «Борнмут» примет «Уотфорд». Игра пройдет на стадионе «Виталити». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Борнмут» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Борнмут»

    «Бормут» с 49 зачетными пунктами идет на седьмом месте в турнирной таблице первой английской лиги, сильно уступая первым трем командам.

    После неудачной серии с середины января по начало февраля, где «Вишни» одержали лишь одну викторию в шести проведенных встречах, в следующих четырех поединках они трижды победили и раз сыграли вничью.

    Сперва в этой серии коллектив дома одолел со счетом 3:2 «Бирмингем» в Чемпионшипе и 2:0 в гостях «Бернли» в Кубке Англии, после чего расписал выездную мировую с «Ноттингемом» (0:0) и победил «Ротерхэм» (1:0) в чемпионате.

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    Тем не менее, в двух предыдущих турах клуб потерпел поражения — от «Куинз Парк Рейнджерс» (1:2) и «Кардифф Сити» (1:2), из-за чего выпал из зоны плей-офф.

    «Уотфорд»

    «Уотфорд» в нынешнем сезоне претендует на возвращение в АПЛ. Правда, сейчас команда занимает третье место, позволяющее попытать счастье в плей-офф.

    Команда атакует не слишком результативно — лишь 43 гола в 31 матче. При этом оборона «Шершней» действует вполне монолитно, дав сбой лишь 23 раза.

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    • В четырех предыдущих поединках команда одержала четыре победы кряду. Среди них, совсем неслабый «Бристоль Сити» был обыгран со счетом 6:0.

    После этого она уже с минимальной разницей переиграла «Престон» (1:0), «Дерби Каунти» (2:1) и «Блэкберн» (3:2). Ее отставание от второй строчки, что в зоне плей-офф, измеряется худшей, чем у «Брентфорда» разницей мячей — +20 и +25.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,60.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2.80, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — «Уотфорд» выиграет, и обе команды забьют за 5,00.

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