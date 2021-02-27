В матче 33 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) «Борнмут» примет «Уотфорд». Игра пройдет на стадионе «Виталити». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Борнмут» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Борнмут»

«Бормут» с 49 зачетными пунктами идет на седьмом месте в турнирной таблице первой английской лиги, сильно уступая первым трем командам.

После неудачной серии с середины января по начало февраля, где «Вишни» одержали лишь одну викторию в шести проведенных встречах, в следующих четырех поединках они трижды победили и раз сыграли вничью.

Сперва в этой серии коллектив дома одолел со счетом 3:2 «Бирмингем» в Чемпионшипе и 2:0 в гостях «Бернли» в Кубке Англии, после чего расписал выездную мировую с «Ноттингемом» (0:0) и победил «Ротерхэм» (1:0) в чемпионате.

Все прогнозы на футбол

Тем не менее, в двух предыдущих турах клуб потерпел поражения — от «Куинз Парк Рейнджерс» (1:2) и «Кардифф Сити» (1:2), из-за чего выпал из зоны плей-офф.

«Уотфорд»

«Уотфорд» в нынешнем сезоне претендует на возвращение в АПЛ. Правда, сейчас команда занимает третье место, позволяющее попытать счастье в плей-офф.

Команда атакует не слишком результативно — лишь 43 гола в 31 матче. При этом оборона «Шершней» действует вполне монолитно, дав сбой лишь 23 раза.

В четырех предыдущих поединках команда одержала четыре победы кряду. Среди них, совсем неслабый «Бристоль Сити» был обыгран со счетом 6:0.

После этого она уже с минимальной разницей переиграла «Престон» (1:0), «Дерби Каунти» (2:1) и «Блэкберн» (3:2). Ее отставание от второй строчки, что в зоне плей-офф, измеряется худшей, чем у «Брентфорда» разницей мячей — +20 и +25.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,60.

Успех хозяев поля оценивается в 2.80, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — «Уотфорд» выиграет, и обе команды забьют за 5,00.