«Торино»
«Торино» с 20 набранными очками занимает 17 место в турнирной таблице чемпионата Италии, находясь на расстоянии пяти баллов от зоны вылета.
В минувшем туре «быки» на выезде обыграли «Кальяри» с минимальным счетом 1:0, а перед этим они пять раз подряд играли вничью, среди которых стоит выделить гостевую мировую с «Аталантой» (3:3), где пришлось отыгрываться с 0:3.
Отметим, что победа над островитянами стала для туринцев лишь третьей со старта этого розыгрыша Серии А. Причем все три раза они выигрывали на выезде.
На своем поле «Торино» не может победить с июля прошлого года или 13 поединков подряд, где было восемь ничьих и пять поражений. В этом первенстве состоялось семь мировых и четыре фиаско.
«Сассуоло»
Перед стартом этого тура «Сассуоло» разместился на восьмом место в турнирной таблице Серии А, набрав 35 очков, уступая уже восемь пунктов еврокубковой зоне.
В прошлом игровом дне «зелено-черные» дома расписали мировую с «Болоньей» (1:1). Кстати, за семь последних туров им удалось победить только один раз, еще было три ничьи и таком же количестве поражений.
Одолеть удалось пару туров тому назад на выезде только безнадежного аутсайдера «Кротоне» со счетом 2:1, прервав на тот момент свою 6-матчевую безвыигрушную серию во всех турнирах.
В этом сезоне «Сассуоло» на выезде играет лучше, чем на своем поле, набрав в гостевых матчах 21 очко из 35 общих, выиграв шесть раз при трех мировых и поражениях.
В прошлом сезоне эти команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом 2:1, а в первом круге текущей Серии А они сыграли вничью 3:3.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Сассуоло» предлагают — 2.25.
На викторию «Торино» дают — 3.62, ничья оценена — в 3.38.
За последние восемь очных встреч в семи случаях забивали обе команды. Прогнозируем, что и на этот раз произойдет обмен результативными ударами. Наша ставка — обе забьют: да.