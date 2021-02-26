В пятницу, 26 февраля, в стартовом поединке 24-го тура итальянской Серии А «Торино» на своей арене сыграет с «Сассуоло». Начало игры — в 22:45 по мск. «Торино» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торино»

«Торино» с 20 набранными очками занимает 17 место в турнирной таблице чемпионата Италии, находясь на расстоянии пяти баллов от зоны вылета.

В минувшем туре «быки» на выезде обыграли «Кальяри» с минимальным счетом 1:0, а перед этим они пять раз подряд играли вничью, среди которых стоит выделить гостевую мировую с «Аталантой» (3:3), где пришлось отыгрываться с 0:3.

Отметим, что победа над островитянами стала для туринцев лишь третьей со старта этого розыгрыша Серии А. Причем все три раза они выигрывали на выезде.

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На своем поле «Торино» не может победить с июля прошлого года или 13 поединков подряд, где было восемь ничьих и пять поражений. В этом первенстве состоялось семь мировых и четыре фиаско.

«Сассуоло»

Перед стартом этого тура «Сассуоло» разместился на восьмом место в турнирной таблице Серии А, набрав 35 очков, уступая уже восемь пунктов еврокубковой зоне.

В прошлом игровом дне «зелено-черные» дома расписали мировую с «Болоньей» (1:1). Кстати, за семь последних туров им удалось победить только один раз, еще было три ничьи и таком же количестве поражений.

Одолеть удалось пару туров тому назад на выезде только безнадежного аутсайдера «Кротоне» со счетом 2:1, прервав на тот момент свою 6-матчевую безвыигрушную серию во всех турнирах.

В этом сезоне «Сассуоло» на выезде играет лучше, чем на своем поле, набрав в гостевых матчах 21 очко из 35 общих, выиграв шесть раз при трех мировых и поражениях.

В прошлом сезоне эти команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом 2:1, а в первом круге текущей Серии А они сыграли вничью 3:3.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Сассуоло» предлагают — 2.25.

На викторию «Торино» дают — 3.62, ничья оценена — в 3.38.

За последние восемь очных встреч в семи случаях забивали обе команды. Прогнозируем, что и на этот раз произойдет обмен результативными ударами. Наша ставка — обе забьют: да.