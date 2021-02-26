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    В этом матче будет обмен голами?

    «Торино» — «Сассуоло». Прогноз, ставка (к. 1.68) на футбол, чемпионат Италии, 26 февраля 2021 года

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    Симоне Дзадза
    В пятницу, 26 февраля, в стартовом поединке 24-го тура итальянской Серии А «Торино» на своей арене сыграет с «Сассуоло». Начало игры — в 22:45 по мск. «Торино» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Февраля 2021 года
    Торино
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    •  Торино 22:45 Сассуоло Сассуоло
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    «Торино»

    «Торино» с 20 набранными очками занимает 17 место в турнирной таблице чемпионата Италии, находясь на расстоянии пяти баллов от зоны вылета.

    В минувшем туре «быки» на выезде обыграли «Кальяри» с минимальным счетом 1:0, а перед этим они пять раз подряд играли вничью, среди которых стоит выделить гостевую мировую с «Аталантой» (3:3), где пришлось отыгрываться с 0:3.

    Отметим, что победа над островитянами стала для туринцев лишь третьей со старта этого розыгрыша Серии А. Причем все три раза они выигрывали на выезде.

    Все прогнозы на футбол

    На своем поле «Торино» не может победить с июля прошлого года или 13 поединков подряд, где было восемь ничьих и пять поражений. В этом первенстве состоялось семь мировых и четыре фиаско.

    «Сассуоло»

    Перед стартом этого тура «Сассуоло» разместился на восьмом место в турнирной таблице Серии А, набрав 35 очков, уступая уже восемь пунктов еврокубковой зоне.

    В прошлом игровом дне «зелено-черные» дома расписали мировую с «Болоньей» (1:1). Кстати, за семь последних туров им удалось победить только один раз, еще было три ничьи и таком же количестве поражений.

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    • Одолеть удалось пару туров тому назад на выезде только безнадежного аутсайдера «Кротоне» со счетом 2:1, прервав на тот момент свою 6-матчевую безвыигрушную серию во всех турнирах.

    В этом сезоне «Сассуоло» на выезде играет лучше, чем на своем поле, набрав в гостевых матчах 21 очко из 35 общих, выиграв шесть раз при трех мировых и поражениях.

    В прошлом сезоне эти команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом 2:1, а в первом круге текущей Серии А они сыграли вничью 3:3.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Сассуоло» предлагают — 2.25.

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    На викторию «Торино» дают — 3.62, ничья оценена — в 3.38.

    За последние восемь очных встреч в семи случаях забивали обе команды. Прогнозируем, что и на этот раз произойдет обмен результативными ударами. Наша ставка — обе забьют: да.

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