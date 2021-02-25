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    «Милан» обеспечит зрелище?

    «Милан» — «Црвена Звезда». Прогноз, ставка (к. 1.70) на футбол, Лига Европы, 25 февраля 2021 года

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    Златан Ибрагимович
    «Милан» сыграет на своем поле с «Црвеной Звездой» в рамках 1/16 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 25 февраля, начало — в 23:00 мск. «Милан» — «Црвена Звезда»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 25 Февраля 2021 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 23:00 Црвена Звезда Црвена Звезда
  • Белград
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  • 1.42
  • X
  • 4.95
  • 2
  • 7.30
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    «Милан»

    «Милан» в нынешнем сезоне претендует на чемпионский титул. Правда, сейчас команда опустилась на 2 место, имея в своем активе 49 очков.

    Команда атакует относительно результативно — 45 голов в 23 матчах. При этом оборона «Милана» действует не столь надежно, дав сбой уже 28 раз.

    В предыдущем своем матче «россонери» проиграли. Причем поражение получилось обидным вдвойне, ведь 0:3 от земляков из «Интера» тянут на провал, плюс оппонент еще и оторвался в турнирной таблице.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Результативная ничья в первом матче (2:2) дает миланцам оптимизм. Да и вообще, один из фаворитов Лиге Европы вряд ли упустит свое.

    «Црвена Звезда»

    «Црвена Звезда» в минувшем туре сербского чемпионата добыла выездную победу. На выезде был обыгран «Спартак» из Субботицы (1:2).

    Сейчас команда занимает 1 место в турнирной таблице с 62 очками в активе. Причем отрыв от традиционного главного конкурента «Партизана» составляет 6 очков.

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    • А вот пропускает «Црвена Звезда» крайне редко. Всего 9 мячей в 22 матчах — лучший показатель в лиге, да и в Лиге Европы белградцы представляют собой грозную силу.

    Разумеется, в этой встрече гости будут активны в атаке. Вот только пройти миланский барьер сербам вряд ли по силам.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Милан» за 1.44, на ничью за 5.00, а на «Црвену Звезду» — за 7.60

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    «Милан» находится не в лучшем психологическом состоянии, но пройти сербов команда просто обязана.

    «Црвена Звезда», с учетом результата первой встречи, наверняка пойдет ва-банк.

    В этом поединке у обеих команд есть мотивация атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.70

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